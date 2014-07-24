Contempopránea 2014 reúne al mejor pop nacional en su 19ª edición en Alburquerque
- Ya puedes escuchar el resumen con los mejores conciertos del festival
- Con Russian Red, Maika Makovski o el homenaje a Automatics
Contempopránea ha celebrado sus 19 años en Alburquerque. Dos meses después del estreno de su hermano mayor en la Alcazaba de Badajoz (una especie de Festival Contempopránea para las masas), la cita anual con la música pop se ha mantenido en pie en el lugar de siempre, en el Paseo de Las Laderas.
Durante dos noches, con conciertos a partir de las nueve de la noche y alargándose hasta cerca de las seis de la mañana, han pasado por el único escenario instalado bajo el Castillo de Alburquerque algunos de los grupos más relevantes del panorama pop nacional.
Russian Red, Maika Makovski, Niños Mutantes, Pony Bravo, Kokoshca, Supertennis y el DJ set de Digital 21 fueron las actuaciones del viernes.
El sábado fue el turno de La Habitación Roja, Exsonvaldes (invitados internacionales de esta edición), León Benavente, Ama y Klein.
Homenaje a Automatics
Este año, el homenaje ha sido para los jienenses Automatics, que actuaron el sábado y han escuchado versiones de sus propios temas a cargo de Supertennis o AMA.
Automatics se separaron en 2001 después de revolucionar el panorama indie nacional en los 90 tras su fichaje con Elefant Records. En 2013 publicaron un vinilo recopilatorio con sus 20 mejores temas y anunciarion su vuelta a los escenarios.
Ahora puedes escuchar la mayor parte de estos conciertos en el resumen de dos horas que te ofrecemos recién llegados del festival.
¡Larga vida al pop!