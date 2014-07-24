Contempopránea 2014 reúne al mejor pop nacional en su 19ª edición en Alburquerque

Contempopránea ha celebrado sus 19 años en Alburquerque. Dos meses después del estreno de su hermano mayor en la Alcazaba de Badajoz (una especie de Festival Contempopránea para las masas), la cita anual con la música pop se ha mantenido en pie en el lugar de siempre, en el Paseo de Las Laderas.

Durante dos noches, con conciertos a partir de las nueve de la noche y alargándose hasta cerca de las seis de la mañana, han pasado por el único escenario instalado bajo el Castillo de Alburquerque algunos de los grupos más relevantes del panorama pop nacional.

Festivales Contempopránea Alburquerque 2014 - 28/07/2014 rne audio

Russian Red, Maika Makovski, Niños Mutantes, Pony Bravo, Kokoshca, Supertennis y el DJ set de Digital 21 fueron las actuaciones del viernes.

El sábado fue el turno de La Habitación Roja, Exsonvaldes (invitados internacionales de esta edición), León Benavente, Ama y Klein.