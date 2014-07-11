Radio 3 en los principales festivales de 2014

Radio 3 emite este verano en directo los principales festivales musicales de nuestro país y los difunde además al resto de emisoras europeas miembros de la UER.

La próxima cita será este fin de semana con el Festival de Cruïlla, desde el Fórum de Barcelona, para trasladar a los oyentes los momentos más destacados de las actuaciones de grupos como Calle 13, Vetusta Morla, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Macklemore & Ryan Lewis y Damon Albarn.

Los festivales de verano en Radio 3 Como ya hizo en las últimas semanas, desde el Sónar de Barcelona, el SOS de Murcia, el Contempopránea de Badajoz o el SOS de MurciaContempopránea de BadajozVida Festival, la emisora acude este fin de semana a la ciudad Condal para retransmitir estos conciertos. Además, en las próximas semanas, el equipo de Radio 3 estará presente en el Festival Internacional de Benicassim, en el Festival Pirineos Sur de Huesca y en La Mar de Músicas de Cartagena. También emitirá en directo el Low de Benidorm, el Contempopránea de Alburquerque, el Sonorama de Aranda de Duero y el Rototom de Benicassim, para terminar la temporada de verano emitiendo desde el DCode de Madrid.

Radio 3, con la música en directo De esta forma, Radio 3 se convierte otro verano más en el amplificador de los principales festivales de música de nuestro país, trasladando a los oyentes los momentos más destacados de las actuaciones de los artistas, tanto nacionales como internacionales, además de difundir el sonido de estos festivales al resto de emisoras europeas de la Unión Europea de Radiodifusión, la UER.