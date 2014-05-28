La CND representa Casi-Casa de Mats Ek

El Teatro Real está ofreciendo en estos últimos días de mayo un nuevo programa de la Compañía Nacional de Danza, con el que la formación española más internacional ofrecerá una visión de la evolución en la que está inmersa y que, en la actualidad, le permite dibujar coreografías desde el lenguaje clásico a la expresión contemporánea de los últimos creadores.

Con este espíritu, la velada se compone de un programa dividido en tres partes. La primera contiene la obra de George Balanchine George Balanchine, Allegro brillante, y la de José Carlos MartínezJosé Carlos Martínez, actual director de la CND, Delibes Suite, ambas sustentadas en la tradición clásica.

A lo largo de seis funciones desde el 24 de mayo y hasta este domingo, la Compañía Nacional de Danza está participando en la temporada del Real. Aún podemos asistir a las últimas funciones, este jueves, viernes y domingo 1 de junio.

Las cerezas doradas de la Ópera de París En la segunda parte podremos ver la emblemática coreografía de William ForsytheWilliam Forsythe, In the middle, somewhat elevated. Creada para el ballet de la Ópera de París en 1987, resume con claridad la búsqueda inicial del artista de un lenguaje nuevo que desarma y deconstruye la norma clásica. Sin un argumento definido, carente de efectos externos, el desarrollo de la danza se concentra en la forma tradicional de tema y variaciones, sometiendo a los bailarines a una suerte de elevada exigencia técnica, para representar la que es una de las mejores creaciones coreográficas del siglo XX. El título del ballet hace referencia a dos cerezas doradas que penden del centro del escenario y que sirven como una minúscula reflexión sobre el vasto interior de la Ópera de París, espacio donde fue creado el ballet.