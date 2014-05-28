La CND representa Casi-Casa de Mats Ek
- En programa coreografías de Balanchine, Martínez, Forsythe y Ek.
- Por primera vez una compañía europea representa Casi-Casa de Mats Ek
Últimas funciones este jueves, viernes y domingo 1 de junio
El Teatro Real está ofreciendo en estos últimos días de mayo un nuevo programa de la Compañía Nacional de Danza, con el que la formación española más internacional ofrecerá una visión de la evolución en la que está inmersa y que, en la actualidad, le permite dibujar coreografías desde el lenguaje clásico a la expresión contemporánea de los últimos creadores.
Con este espíritu, la velada se compone de un programa dividido en tres partes. La primera contiene la obra de George Balanchine George Balanchine, Allegro brillante, y la de José Carlos MartínezJosé Carlos Martínez, actual director de la CND, Delibes Suite, ambas sustentadas en la tradición clásica.
A lo largo de seis funciones desde el 24 de mayo y hasta este domingo, la Compañía Nacional de Danza está participando en la temporada del Real. Aún podemos asistir a las últimas funciones, este jueves, viernes y domingo 1 de junio.
Las cerezas doradas de la Ópera de París
En la segunda parte podremos ver la emblemática coreografía de William ForsytheWilliam Forsythe, In the middle, somewhat elevated. Creada para el ballet de la Ópera de París en 1987, resume con claridad la búsqueda inicial del artista de un lenguaje nuevo que desarma y deconstruye la norma clásica.
Sin un argumento definido, carente de efectos externos, el desarrollo de la danza se concentra en la forma tradicional de tema y variaciones, sometiendo a los bailarines a una suerte de elevada exigencia técnica, para representar la que es una de las mejores creaciones coreográficas del siglo XX.
El título del ballet hace referencia a dos cerezas doradas que penden del centro del escenario y que sirven como una minúscula reflexión sobre el vasto interior de la Ópera de París, espacio donde fue creado el ballet.
La danza se detiene en lo cotidiano
Cierra el programa Casi-Casa, creación de Mats Ek Mats Ek para la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba, que por primera vez está representada por una compañía europea, la CND, quien la representó por primera vez hacen tan sólo unos días en Sevilla.
Mats Ek, gran observador de la realidad, mira alrededor y se detiene en lo cotidiano, en los gestos y elementos que no nacen para ser contemplados como una obra de arte, pero que deciden, acompañan o varían lo que nos sucede cada día.
“Veo muchas películas y obras de teatro. También veo muchas obras de arte. Pero lo que es más importante para mí es leer el periódico, observar a mis niños, observar a los animales moverse en el parque, observar el tráfico – cosas que no están hechas para ser miradas. La puesta en escena social, como tal, es muy rica.” ha señalado Mats Ek a propósito de Casi-Casa.