El trompetista Manuel Blanco y el director Andrés Salado en el Ciclo Jóvenes Músicos de la OSCRTVE
- Dos jóvenes promesas de la música en España
- Manuel Blanco, ganador del ARD de Munich en 2011
- Viernes 23, a las 20.00 horas
- En directo, desde el Teatro Monumental de Madrid en Radio Clásica y RTVE.es
El director Andrés Salado (Madrid, 1983) se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de RTVE, un mes después del Concierto Anual de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en el que la Orquesta de esta Casa interpretó una selección de bandas sonoras.
El solista de trompeta de la Orquesta Nacional de España, Manuel Blanco, interpretará este viernes en el Teatro Monumental de Madrid el Concierto para trompeta y orquesta de Daniel Schnyder.
El programa se completa con Before silence de Manuel Martínez Burgos y la Cuarta Sinfonía de Alexander Glazunov.
Las entradas para el concierto cuestan apenas 3 euros y pueden adquirirse en la taquilla del Monumental, por teléfono en el 902.488.488 y en www.entradas.com.
El segundo concierto del XIII Ciclo de Jóvenes Músicos tendrá lugar en el Teatro Monumental de Madrid este viernes 23 de Noviembre a las 20.00 horas y se transmitirá en directo en Radio Clásica y, en imágenes, en la página web de RTVE.
Manuel Blanco
Nacido en 1985 en Daimiel(Ciudad Real), Manuel Blanco comenzó muy temprano sus estudios de trompeta en el Conservatorio de Ciudad Real terminándolos en el Conservatorio de Valencia donde obtuvo el Premio fin de carrera en 2006.
Ha trabajado en orquestas de primera categoría como la Concertgebouw de Amsterdam, Gewandhaus de Leipzig, Gustav Mahler Jugend Orchestra, European Youth Orchestra, Berlin Staatsoper, Filarmónica Arturo Toscanini y la Orquesta Nacional de España, donde trabaja habitualmente.
Como solista, ha tocado con la Orquesta de la Radio de Baviera, Orquesta de la Radio de Munich, Orquesta de Cámara de Munich, Budapest Chamber Orchestra, Jeju Philharmonic y Camerata XXI.
El pasado año por estas fechas, Manuel Blanco se hacía con el Primer Premio del prestigioso Concurso ARD Music Competition de Munich, obteniendo la calificación más alta de la historia de la competición. Un galardón, además, que sólo ha sido conseguido por otros dos trompetistas en todas las ediciones: Maurice André y David Guerrier. Programa de mano lo resaltó en su emisión. Pueden recuperar el programa aquí.