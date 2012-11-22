El trompetista Manuel Blanco y el director Andrés Salado en el Ciclo Jóvenes Músicos de la OSCRTVE

El director Andrés Salado (Madrid, 1983) se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de RTVE, un mes después del Concierto Anual de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en el que la Orquesta de esta Casa interpretó una selección de bandas sonoras.

El solista de trompeta de la Orquesta Nacional de España, Manuel Blanco, interpretará este viernes en el Teatro Monumental de Madrid el Concierto para trompeta y orquesta de Daniel Schnyder.

El programa se completa con Before silence de Manuel Martínez Burgos y la Cuarta Sinfonía de Alexander Glazunov.

Las entradas para el concierto cuestan apenas 3 euros y pueden adquirirse en la taquilla del Monumental, por teléfono en el 902.488.488 y en www.entradas.com.

El segundo concierto del XIII Ciclo de Jóvenes Músicos tendrá lugar en el Teatro Monumental de Madrid este viernes 23 de Noviembre a las 20.00 horas y se transmitirá en directo en Radio Clásica y, en imágenes, en la página web de RTVE.