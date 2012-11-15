'El séptimo vicio' en la séptima edición de la Muestra de Cine Europeo de Segovia
- Emitimos el jueves 15 y el viernes 16 a las 20h desde el festival segoviano
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El séptimo vicio viaja esta semana a Segovia. Allí está nuestro infatigable Javier Tolentino, en el lugar donde se celebra la mayor muestra de cine europeo en nuestro país.
Esta es la séptima edición de un certamen que da la oportunidad de ver en pantalla grande películas que en muchas ocasiones ni siquiera han conseguido distribución en nuestras salas.
Películas que, en su mayoría, han tenido gran éxito de crítica y público en sus países, han sido premiadas por sus academias de cine o han tenido excelentes acogidas en los festivales internacionales.
El mejor cine europeo, con la gran diversidad cultural que supone una realidad a la que no sólo pertenecemos por la moneda única.
Grandes del cine europeo en Segovia
François Ozon, Laurent Cantet, Leos Carax, Matteo Garrone, Mika Kaurismäki, István Szabó, Vajda, Enthoven, Paskaljevic, Wenders, los hermanos Taviani o Susanne Bier, son algunos de los grandes nombres del cine europeo que participan en la sección oficial de esta muestra que este año tiene a Hungría como país invitado.
Otras secciones con nombres de nuestro cine como Mercedes Álvarez, David Trueba, Nacho Vigalondo o Jaime Rosales y el homenaje a la cineasta Icíar Bollaín.
El cine como denominador común
Alrededor de esta muestra se dan cita en Segovia, además de los historiadores y estudiosos, amantes y aficionados al cine de calidad, profesionales del sector que ofrecen talleres, cursos y debates.
Habrá exposiciones, un concurso literario, un concurso de guiones, talleres de cine, exposiciones, conferencias, mesas redondas, homenajes a cineastas europeos, cursos, etc que tienen como denominador común el cine en general y el cine europeo en particular.
Y cine, mucho cine del bueno en pantalla grande y en versión original. El cine que más nos gusta en El séptimo vicio y en Radio 3.