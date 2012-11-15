'El séptimo vicio' en la séptima edición de la Muestra de Cine Europeo de Segovia

El séptimo vicio viaja esta semana a Segovia. Allí está nuestro infatigable Javier Tolentino, en el lugar donde se celebra la mayor muestra de cine europeo en nuestro país.

Esta es la séptima edición de un certamen que da la oportunidad de ver en pantalla grande películas que en muchas ocasiones ni siquiera han conseguido distribución en nuestras salas.

Películas que, en su mayoría, han tenido gran éxito de crítica y público en sus países, han sido premiadas por sus academias de cine o han tenido excelentes acogidas en los festivales internacionales.

El mejor cine europeo, con la gran diversidad cultural que supone una realidad a la que no sólo pertenecemos por la moneda única.

Grandes del cine europeo en Segovia François Ozon, Laurent Cantet, Leos Carax, Matteo Garrone, Mika Kaurismäki, István Szabó, Vajda, Enthoven, Paskaljevic, Wenders, los hermanos Taviani o Susanne Bier, son algunos de los grandes nombres del cine europeo que participan en la sección oficial de esta muestra que este año tiene a Hungría como país invitado. Otras secciones con nombres de nuestro cine como Mercedes Álvarez, David Trueba, Nacho Vigalondo o Jaime Rosales y el homenaje a la cineasta Icíar Bollaín.