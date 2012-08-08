América Valenzuela nos descubre el fascinante mundo de la ciencia en 'Tiempo de verano'

Lo suyo fue siempre la ciencia y aunque parece que iba para veterinaria se licenció en Químicas. No podía guardarse todo lo que descubría, tenía que contarlo, y quería contarlo de tal manera que la gente lo entendiera.

Así que se hizo con su máster de periodismo y, desde sus comienzos como divulgadora científica, América Valenzuela ha recibido el agradecimiento de sus lectores, de sus espectadores y de sus oyentes.