América Valenzuela nos descubre el fascinante mundo de la ciencia en 'Tiempo de verano'
- América es divulgadora cientifica en Radio 5 y también en nuestra web RTVE.es
- Escucha programas ya emitidos de Tiempo de verano en A la Carta
Lo suyo fue siempre la ciencia y aunque parece que iba para veterinaria se licenció en Químicas. No podía guardarse todo lo que descubría, tenía que contarlo, y quería contarlo de tal manera que la gente lo entendiera.
Así que se hizo con su máster de periodismo y, desde sus comienzos como divulgadora científica, América Valenzuela ha recibido el agradecimiento de sus lectores, de sus espectadores y de sus oyentes.
Ciencia al cubo
La podéis escuchar en el espacio Ciencia al cubo de Radio 5 y leerla en la web de RTVE.es, en El porqué de la ciencia, donde responde las dudas de los internautas sobre ciencia. Escribe para la revista “Quo” su Cóctel de ciencias y la habéis visto también en el programa Cámara Abierta de la 2 de TVE.
Hoy, América se une a Tiempo de verano para hablar de divulgación científica y para contarnos algunas de esas curiosidades que tienen enganchados a sus seguidores (más de doce mil en Twiter) a través de la radio, la televisión, los blogs y cómo no, a través de las redes sociales.