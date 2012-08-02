Fallece Bill Doss, guitarrista y co-líder de Olivia Tremor Control, a los 43 años

Hace justo ocho semanas, Bill Doss en compañía de algunos viejos amigos desgranaba las mejores canciones del repertorio de Olivia Tremor Control en el escenario de Primavera Sound. Las cualidades oníricas y adimensionales de la música del grupo transportan a los espectadores del deleite más etéreo y refrescante a un delirio enfermizo y doloroso de ultratumba.

Un escueto mensaje en la web de Olivia anunciaba el fallecimiento de Doss para sorpresa y tristeza de sus seguidores, el pasado 31 de julio. Sus causas todavía no han sido clarificadas. En el momento de su muerte, recién acabada la última y aplaudida gira de Olivia, Doss, encerrado en su estudio de grabación, trabajaba en las nuevas canciones de alguno de sus innumerables proyectos, posiblemente en un nuevo álbum de Olivia.

Bill Doss y Will Cullen Hart, dos líderes La sutil bipolaridad de la música de Olivia Tremor Control obedece a la versatilidad y eclecticismo de sus miembros pero, sobre todo, a las personalidades contrapuestas y complementarias de sus dos líderes: Bill Doss y Will Cullen Hart. Aunque Bill era responsable de la dimensión más feliz y soleada de la música de Olivia, la noticia de su inesperado fallecimiento nos devuelve a la memoria las sonoridades de pesadilla más abstractas de los cuatro álbumes de estudio de la influyente formación de Athens, Georgia, en especial de los clásicos Music from the unrealized film script, Dusk at Cubist Castle del 96 y Black Foliage: Animation Music Volume One del 99.

Los inicios: Synthetic Flying Machine En 1994, Doss y Hart fundaron Synthetic Flying Machine con ayuda de Jeff Mangum. De ese núcleo inicial nacería un colectivo musical y artístico con Olivia, The Black Swan Network, Neutral Milk Hotel, The Apples in Stereo, The Sunshine Fix, Circulatory System, Elf Power, Of Montreal y un sinfín de alter egos y diferentes formaciones funcionando alrededor del nombre y concepto Elephant Six Recording Company y del trabajo en estudio y la vida en la carretera de los tres originadores, sus amigos y colaboradores. The Sunshine Fix era el nombre elegido por Doss para dar rienda suelta a su faceta más melódica y naif, originalmente en el estudio y luego como formación de directo. Casi dos décadas antes, con diez años recién cumplidos, en la pequeña ciudad provinciana de Ruston, Luisiana, el niño Doss descubre a los Beatles -que habían dejado de existir como grupo hacía tiempo- y los convierte en obsesión de por vida. Toda su carrera musical quedará marcada por la etapa sicodélica de los de Liverpool. Las bellas melodías y las intrincadas armonías vocales de sus mejores canciones surgieron sin duda a raíz de aquel descubrimiento.