La escritora Lourdes Ortiz nos contagia en 'Tiempo de verano' de su vitalidad creadora
- Prolífica y cercana, Ortiz es autora de la novela Las manos de Velázquez
- Escucha programas ya emitidos de Tiempo de verano en RTVE A La Carta
La escritora Lourdes Ortiz rompe con la distancia que ciertas intelectuales (también los hombres intelectuales) crean entre los periodistas y los entrevistados. Autora de una obra prolífica que va desde el teatro, a la novela, pasando por el ensayo y los relatos, podría permitirse cierto acomodo por su parte y hablarnos con lucidez de la literatura, de lo socio-político, del pensamiento en que nos manejamos, y salvaguardar su intimidad… Pero no, de inmediato, Lourdes Ortiz se adentra en lo cotidiano, en sus ya habituales tratados del alma que integran también su vitalidad creadora y analítica.
Si charlas con esta escritora aprendes de inmediato que el punto de partida lo marcan varias de sus certezas, que nada es del todo seguro, que el ser humano es maravilloso siempre y cuando no se le condene de antemano (peligro contra el que hay que luchar individual y socialmente) y que el oficio de escribir se hace a través de las lecturas que uno ha tenido.
Tal vez por, por llevar leyéndola muchos años, desde aquel temblor que me contagió con su relato Los motivos de Circe y su novela Las manos de Velázquez, escribo y entrevisto bajo la influencia de sus obras y la elijo como una de las mujeres que me han “tocado” como periodista, a la hora de hacer este mi primer programa de Tiempo de Verano, para Radio 3.
El papel de los escritores, según Lourdes Ortiz
Como Lourdes, yo también quiero creer que el tiempo de las cerezas volverá, que entonces incluso silbarán mejor los mirlos burlones, que nos convendría revisar con positivismo nuestra propia historia (nos hablará, seguro, de ese libro aún no escrito que podría titularse Madrid era una fiesta, incluso años antes de la Transición y a pesar de los pesares) y que los escritores no deben juzgar la realidad sino explicársela a sí mismos y después a los demás, como su amada Marguerite Yourcenar, la de Con los ojos abiertos.
Y así, el Tiempo de verano es una tarde tertuliana con una mujer que suele escuchar a Mozart cuando escribe, traduce o inventa, que se reconoce hija de la última generación de formación francesa de nuestro país (con lo que eso conlleva) y que es autora de ensayos como El sueño de la pasión.