La escritora Lourdes Ortiz nos contagia en 'Tiempo de verano' de su vitalidad creadora

La escritora Lourdes Ortiz rompe con la distancia que ciertas intelectuales (también los hombres intelectuales) crean entre los periodistas y los entrevistados. Autora de una obra prolífica que va desde el teatro, a la novela, pasando por el ensayo y los relatos, podría permitirse cierto acomodo por su parte y hablarnos con lucidez de la literatura, de lo socio-político, del pensamiento en que nos manejamos, y salvaguardar su intimidad… Pero no, de inmediato, Lourdes Ortiz se adentra en lo cotidiano, en sus ya habituales tratados del alma que integran también su vitalidad creadora y analítica.

Si charlas con esta escritora aprendes de inmediato que el punto de partida lo marcan varias de sus certezas, que nada es del todo seguro, que el ser humano es maravilloso siempre y cuando no se le condene de antemano (peligro contra el que hay que luchar individual y socialmente) y que el oficio de escribir se hace a través de las lecturas que uno ha tenido.

Tal vez por, por llevar leyéndola muchos años, desde aquel temblor que me contagió con su relato Los motivos de Circe y su novela Las manos de Velázquez, escribo y entrevisto bajo la influencia de sus obras y la elijo como una de las mujeres que me han “tocado” como periodista, a la hora de hacer este mi primer programa de Tiempo de Verano, para Radio 3.