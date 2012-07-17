Fallece el genial teclista Jon Lord, uno de los fundadores de Deep Purple

Jon Lord fue una de las teclas fundamentales para que los británicos Deep Purple se convirtieran en leyenda. Junto a Black Sabbath y Led Zeppelin está considerada una de las bandas pioneras del sonido el heavy. El maestro del órgano Hammond supo impregnar a los Purple de su virtuosismo y psicodelia. Es coautor de muchos de los éxitos del combo inglés como "Smoke on the water", "Highway star", "Strange kind of woman" o "Child in time".

Jon Douglas Lord (Leicester, 9 de junio de 1941- Londres, 16 de julio 2012) ha fallecido este lunes en la London Clinic, según su página web Jonlord.org, de una embolia pulmonar. Tenía 71 años y sufría cáncer de páncreas, como él mismo anunció en agosto del año pasado.

Éxito junto a Deep Purple El músico inglés comenzó estudiando piano de niño. De las lecciones de música clásica pasó a beber del blues. Su primera banda fue el grupo de jazz Bill Ashton Combo y luego los rockeros The Artwoods donde militaba Art Wood, hermano del actual guitarra de los Rolling Stones Ron Wood. Con la entrada en Deep Purple pudo desarrollar todo su potencial. Una de sus ideas más brillantes fue la de unir por primera vez la fuerza de una banda de rock como Deep Purple con una orquesta de música clásica. Compuso el Concerto for group & Orchestra, dividido en tres movimiento,s y consiguió que lo grabaran en directo en el Royal Albert Hall londinense con la Royal Philarmonic Orchestra dirigida por Malcolm Arnold. Volvió a interpretarse en el 99 por el 30 aniversario de su grabación. Otro de los años cumbre de Lord junto al resto de grandes músicos de la banda (Ian Gillan a la voz, Ritchie Blackmore a la guitarra, Roger Glover al bajo e Ian Paice a la batería) fue 1972 con la publicación del álbum Machine Head y el directo Made in Japan, dos de las obras más exitosas de los británicos.