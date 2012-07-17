Fallece el genial teclista Jon Lord, uno de los fundadores de Deep Purple
- Su Hammond impregnó a los Purple de virtuosismo y psicodelia
- Jamás un apellido fue tan acertado por la alta clase y caballerosidad
- El último trabajo de Jon Lord verá la luz en septiembre
Jon Lord fue una de las teclas fundamentales para que los británicos Deep Purple se convirtieran en leyenda. Junto a Black Sabbath y Led Zeppelin está considerada una de las bandas pioneras del sonido el heavy. El maestro del órgano Hammond supo impregnar a los Purple de su virtuosismo y psicodelia. Es coautor de muchos de los éxitos del combo inglés como "Smoke on the water", "Highway star", "Strange kind of woman" o "Child in time".
Jon Douglas Lord (Leicester, 9 de junio de 1941- Londres, 16 de julio 2012) ha fallecido este lunes en la London Clinic, según su página web Jonlord.org, de una embolia pulmonar. Tenía 71 años y sufría cáncer de páncreas, como él mismo anunció en agosto del año pasado.
Éxito junto a Deep Purple
El músico inglés comenzó estudiando piano de niño. De las lecciones de música clásica pasó a beber del blues. Su primera banda fue el grupo de jazz Bill Ashton Combo y luego los rockeros The Artwoods donde militaba Art Wood, hermano del actual guitarra de los Rolling Stones Ron Wood. Con la entrada en Deep Purple pudo desarrollar todo su potencial. Una de sus ideas más brillantes fue la de unir por primera vez la fuerza de una banda de rock como Deep Purple con una orquesta de música clásica.
Compuso el Concerto for group & Orchestra, dividido en tres movimiento,s y consiguió que lo grabaran en directo en el Royal Albert Hall londinense con la Royal Philarmonic Orchestra dirigida por Malcolm Arnold. Volvió a interpretarse en el 99 por el 30 aniversario de su grabación.
Otro de los años cumbre de Lord junto al resto de grandes músicos de la banda (Ian Gillan a la voz, Ritchie Blackmore a la guitarra, Roger Glover al bajo e Ian Paice a la batería) fue 1972 con la publicación del álbum Machine Head y el directo Made in Japan, dos de las obras más exitosas de los británicos.
Separación de Deep Purple y reunión
Durante la separación de Deep Purple, entre 1976 y 1984, Jon Lord se centró en su carrera en solitario y participó en otros proyectos como Paice, Ashton & Lord o Whitesnake, el grupo fundado por el excantante de los Purple David Coverdale. Su segunda etapa en Deep Purple arrancó con el disco Perfect Strangers y se cerró con el álbum Abandon (2002).
El último trabajo de Jon Lord verá la luz en septiembre a través de Edel Records. Es la versión definitiva de su gran obra Concerto for group and Orchestra, regrabado por la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra dirigida por Paul Mann y una selección de prestigiosos invitados como Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden o los grandes guitarras estadounidenses Steve Morse o Joe Bonamasa.
Lord significa señor en inglés, así que podemos asegurar que jamás un apellido fue tan acertado por la alta clase y caballerosidad de Jon Lord, maestro de los teclados, dueño del Hammond y creador de sinfonías eternas.