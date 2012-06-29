World Music Charts Europe de julio

Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.

El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).

Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes julio de 2012.

1. El Aaiun Agdat - Mariem Hassan Procedencia: Sahara Occidental / España Sello: Nubenegra Escuchar

2. Radio Salone - Sierra Leone's Refugee All Stars País: Sierra Leona Sello: Cumbancha Escuchar

3. Music of Central Asia Vol. 10: Borderlands - Wu Man and Master Musicians from the Silk Route Países: China / Asia Central Sello: Smithsonian Escuchar

4. University Of Gnawa - Aziz Sahmaoui Países: Francia / Marruecos Sellos: General Pattern / Socadisc Escuchar

5. Twinkelings Of Hope - Mahsa and Marjan Vahdat País: Iran Sello: Kirkelig Kulturverksted Escuchar

6. Greekadelia - Kristi Stassinopoulou & Stathis Kalyviotis País: Grecia Sello: Riverboat / WMN

7. Rising Tide - Mokoomba País: Zimbabwe Sello: Zigzagworld Escuchar

8. A Curva Da Cintura - Arnaldo Antunes, Edgar Scandurra & Toumani Diabate Países: Brasil / Mali Sello: Mais Um Discos Escuchar

9. Dersim - Ferhat Tunc País: Turquia Sello: Kirkelig Kulturverksted Escuchar

10. Sumud - Niyaz Países: Estados Unidos / Iran Sello: Six Degrees Escuchar

11. El Corazón y el Sombrero - Marta Gomez País: Colombia Sello: Aluna

12. Bongo Hotheads - Jagwa Music País: Tanzania Sello: Crammed Escuchar

13. Everyday Salama - Sarazino Países: Ecuador / Argelia Sello: Cumbancha Escuchar

14. No Na Orelha - Criolo País: Brasil Sello: Sterns Escuchar

15. Utu - Värttinä País: Finlandia Sello: Rockadillo Escuchar

16. Quoi D'autre? - Karima Nayt País: Argelia sello: Ajabu! Escuchar

17. Wolosi I Lasoniowie - Volosi País: Polonia Sello: Unzipped Fly Records

18. Canibalismo - Chicha Libre País: Estados Unidos Sello: Crammed Escuchar

19. He is No. 1 - The Malawi Mouse Boys País: Malaui Sello: Independent Records Ltd Escuchar