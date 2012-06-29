World Music Charts Europe de julio
Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.
El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).
Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes julio de 2012.
1. El Aaiun Agdat - Mariem Hassan
Procedencia: Sahara Occidental / España
Sello: Nubenegra
2. Radio Salone - Sierra Leone's Refugee All Stars
País: Sierra Leona
Sello: Cumbancha
3. Music of Central Asia Vol. 10: Borderlands - Wu Man and Master Musicians from the Silk Route
Países: China / Asia Central
Sello: Smithsonian
4. University Of Gnawa - Aziz Sahmaoui
Países: Francia / Marruecos
Sellos: General Pattern / Socadisc
5. Twinkelings Of Hope - Mahsa and Marjan Vahdat
País: Iran
Sello: Kirkelig Kulturverksted
6. Greekadelia - Kristi Stassinopoulou & Stathis Kalyviotis
País: Grecia
Sello: Riverboat / WMN
7. Rising Tide - Mokoomba
País: Zimbabwe
Sello: Zigzagworld
8. A Curva Da Cintura - Arnaldo Antunes, Edgar Scandurra & Toumani Diabate
Países: Brasil / Mali
Sello: Mais Um Discos
9. Dersim - Ferhat Tunc
País: Turquia
Sello: Kirkelig Kulturverksted
10. Sumud - Niyaz
Países: Estados Unidos / Iran
Sello: Six Degrees
11. El Corazón y el Sombrero - Marta Gomez
País: Colombia
Sello: Aluna
12. Bongo Hotheads - Jagwa Music
País: Tanzania
Sello: Crammed
13. Everyday Salama - Sarazino
Países: Ecuador / Argelia
Sello: Cumbancha
14. No Na Orelha - Criolo
País: Brasil
Sello: Sterns
15. Utu - Värttinä
País: Finlandia
Sello: Rockadillo
16. Quoi D'autre? - Karima Nayt
País: Argelia
sello: Ajabu!
17. Wolosi I Lasoniowie - Volosi
País: Polonia
Sello: Unzipped Fly Records
18. Canibalismo - Chicha Libre
País: Estados Unidos
Sello: Crammed
19. He is No. 1 - The Malawi Mouse Boys
País: Malaui
Sello: Independent Records Ltd
20. Reflections of Palestine - Ramzi Aburedwan
País: Palestina
Sello: Riverboat