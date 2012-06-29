World Music Charts Europe de julio

RADIO 3

Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.

El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).

Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes julio de 2012.

1. El Aaiun Agdat - Mariem Hassan

Procedencia: Sahara Occidental / España

Sello: Nubenegra

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2. Radio Salone - Sierra Leone's Refugee All Stars

País: Sierra Leona

Sello: Cumbancha

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3. Music of Central Asia Vol. 10: Borderlands - Wu Man and Master Musicians from the Silk Route

Países: China / Asia Central

Sello: Smithsonian

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4. University Of Gnawa - Aziz Sahmaoui

Países: Francia / Marruecos

Sellos: General Pattern / Socadisc

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5. Twinkelings Of Hope - Mahsa and Marjan Vahdat

País: Iran

Sello: Kirkelig Kulturverksted

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6. Greekadelia - Kristi Stassinopoulou & Stathis Kalyviotis

País: Grecia

Sello: Riverboat / WMN

7. Rising Tide - Mokoomba

País: Zimbabwe

Sello: Zigzagworld

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8. A Curva Da Cintura - Arnaldo Antunes, Edgar Scandurra & Toumani Diabate

Países: Brasil / Mali

Sello: Mais Um Discos

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9. Dersim - Ferhat Tunc

País: Turquia

Sello: Kirkelig Kulturverksted

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10. Sumud - Niyaz

Países: Estados Unidos / Iran

Sello: Six Degrees

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11. El Corazón y el Sombrero - Marta Gomez

País: Colombia

Sello: Aluna

12. Bongo Hotheads - Jagwa Music

País: Tanzania

Sello: Crammed

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13. Everyday Salama - Sarazino

Países: Ecuador / Argelia

Sello: Cumbancha

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14. No Na Orelha - Criolo

País: Brasil

Sello: Sterns

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15. Utu - Värttinä

País: Finlandia

Sello: Rockadillo

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16. Quoi D'autre? - Karima Nayt

País: Argelia

sello: Ajabu!

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17. Wolosi I Lasoniowie - Volosi

País: Polonia

Sello: Unzipped Fly Records

18. Canibalismo - Chicha Libre

País: Estados Unidos

Sello: Crammed

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19. He is No. 1 - The Malawi Mouse Boys

País: Malaui

Sello: Independent Records Ltd

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20. Reflections of Palestine - Ramzi Aburedwan

País: Palestina

Sello: Riverboat

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