World Music Charts Europe de junio

Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.

El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).

Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes junio de 2012.

1. El Aaiun Agdat - Mariem Hassan Procedencia: Sahara Occidental / España Sello: Nubenegra Escuchar

2. Radio Salone - Sierra Leone's Refugee All Stars País: Sierra Leona Sello: Cumbancha Escuchar

3. Demoni - Kottarashky & the Rain Dogs País: Bulgaria Sello: Asphalt Tango Records Escuchar

4. El corazón y el sombrero - Marta Gomez País: Colombia Sello: Aluna

5. University of Gnawa - Aziz Sahmaoui Países: Francia / Marruecos Sello: Socadisc Escuchar

6. Utu - Värttinä País: Finlandia Sello: Rockadillo Escuchar

7. Batida - Batida Países: Angola / Portugal Sello: Soundway Escuchar

8. Marinai, Profeti e Balene - Vinicio Capossela Países: Italia Sello: Ponderosa Music

9. Rising Tide - Mokoomba País: Zimbabue Sello: Zigzagworld Escuchar

10. No Ama - Nancy Vieira País: Cavo Verde Sello: Lusafrica

11. Folila - Amadou et Mariam Países: Mali / Francia Sellos: Universal / Because Escuchar

12. Radio Beirut - Varios artistas País: República Libanesa Sello: Galileo MC Escuchar

13. Wolosi I Lasoniowie - Volosi País: Polonia Sellos: Uzf Records / Dwojka

14. Sumud - Niyaz Países: USA / Iran Sello: Six Degrees Escuchar

15. Black Tarantella - Enzo Avitabile País: Italia Sello: Cni Music Escuchar

16. Say Africa - Vusi Mahlasela País: República de Sudáfrica Sello: Wrasse Escuchar

17. Primero Amarillo despues malva - Lara Bello País: España Sello: Bello Escuchar

18. Caravana Sereia Bloom - Ceu País: Brasil Sello: Six Degrees Escuchar

19. Mavra Froudia - Petrakis, Lopez y Chemirani Países: Grecia / España / Irán Sello: Musiepoca Escuchar