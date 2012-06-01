World Music Charts Europe de junio

RADIO 3

Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.

El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).

Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes junio de 2012.

1. El Aaiun Agdat - Mariem Hassan

Procedencia: Sahara Occidental / España

Sello: Nubenegra

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2. Radio Salone - Sierra Leone's Refugee All Stars

País: Sierra Leona

Sello: Cumbancha

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3. Demoni - Kottarashky & the Rain Dogs

País: Bulgaria

Sello: Asphalt Tango Records

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4. El corazón y el sombrero - Marta Gomez

País: Colombia

Sello: Aluna

5. University of Gnawa - Aziz Sahmaoui

Países: Francia / Marruecos

Sello: Socadisc

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6. Utu - Värttinä

País: Finlandia

Sello: Rockadillo

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7. Batida - Batida

Países: Angola / Portugal

Sello: Soundway

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8. Marinai, Profeti e Balene - Vinicio Capossela

Países: Italia

Sello: Ponderosa Music

9. Rising Tide - Mokoomba

País: Zimbabue

Sello: Zigzagworld

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10. No Ama - Nancy Vieira

País: Cavo Verde

Sello: Lusafrica

11. Folila - Amadou et Mariam

Países: Mali / Francia

Sellos: Universal / Because

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12. Radio Beirut - Varios artistas

País: República Libanesa

Sello: Galileo MC

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13. Wolosi I Lasoniowie - Volosi

País: Polonia

Sellos: Uzf Records / Dwojka

14. Sumud - Niyaz

Países: USA / Iran

Sello: Six Degrees

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15. Black Tarantella - Enzo Avitabile

País: Italia

Sello: Cni Music

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16. Say Africa - Vusi Mahlasela

País: República de Sudáfrica

Sello: Wrasse

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17. Primero Amarillo despues malva - Lara Bello

País: España

Sello: Bello

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18. Caravana Sereia Bloom - Ceu

País: Brasil

Sello: Six Degrees

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19. Mavra Froudia - Petrakis, Lopez y Chemirani

Países: Grecia / España / Irán

Sello: Musiepoca

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20. Cumbia Cumbia 1&2 - Varios Artistas

País: Colombia

Sello: World Circuit

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