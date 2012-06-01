World Music Charts Europe de junio
Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.
El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).
Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes junio de 2012.
1. El Aaiun Agdat - Mariem Hassan
Procedencia: Sahara Occidental / España
Sello: Nubenegra
2. Radio Salone - Sierra Leone's Refugee All Stars
País: Sierra Leona
Sello: Cumbancha
3. Demoni - Kottarashky & the Rain Dogs
País: Bulgaria
Sello: Asphalt Tango Records
4. El corazón y el sombrero - Marta Gomez
País: Colombia
Sello: Aluna
5. University of Gnawa - Aziz Sahmaoui
Países: Francia / Marruecos
Sello: Socadisc
6. Utu - Värttinä
País: Finlandia
Sello: Rockadillo
7. Batida - Batida
Países: Angola / Portugal
Sello: Soundway
8. Marinai, Profeti e Balene - Vinicio Capossela
Países: Italia
Sello: Ponderosa Music
9. Rising Tide - Mokoomba
País: Zimbabue
Sello: Zigzagworld
10. No Ama - Nancy Vieira
País: Cavo Verde
Sello: Lusafrica
11. Folila - Amadou et Mariam
Países: Mali / Francia
Sellos: Universal / Because
12. Radio Beirut - Varios artistas
País: República Libanesa
Sello: Galileo MC
13. Wolosi I Lasoniowie - Volosi
País: Polonia
Sellos: Uzf Records / Dwojka
14. Sumud - Niyaz
Países: USA / Iran
Sello: Six Degrees
15. Black Tarantella - Enzo Avitabile
País: Italia
Sello: Cni Music
16. Say Africa - Vusi Mahlasela
País: República de Sudáfrica
Sello: Wrasse
17. Primero Amarillo despues malva - Lara Bello
País: España
Sello: Bello
18. Caravana Sereia Bloom - Ceu
País: Brasil
Sello: Six Degrees
19. Mavra Froudia - Petrakis, Lopez y Chemirani
Países: Grecia / España / Irán
Sello: Musiepoca
20. Cumbia Cumbia 1&2 - Varios Artistas
País: Colombia
Sello: World Circuit