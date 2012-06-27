Radio 3 te invita al gran festival del Latin Jazz en España, Clazz 2012

El Clazz Continental Latin Jazz abre sus puertas este jueves 28 de junio para ofrecer lo mejor del Latin Jazz en España y en el mundo al público amante de este atractivo género musical.

Radio 3 invita a dos oyentes, que junto a un acompañante podrán disfrutar de los cuatro días de este festival. A cambio de este regalo, a los dos ganadores les hemos pedido una crónica de sus conciertos favoritos de todo el festival.

Los oyentes elegidos para contarnos todo lo que ocurra en Clazz 2012 son: Begoña Escribano y Mariano Ruiz. Ambos deben presentarse este jueves en los Teatros del Canal con su DNI para recoger sus entradas para los cuatro días de festival.

El Jazz se abraza con otros géneros Clazz 2012, que tendrá lugar en los Teatros del Canal de Madrid, se abre el jueves 28 de junio con la participación de Jorge Pardo, una de las realidades más cuajadas y consecuentes de la fusión flamenca con el jazz y una de las figuras del jazz español con mayor proyección internacional que se enfrentará (musicalmente) a Néstor Torres, el más lírico de los flautistas contemporáneos de la música popular. En este día, además tendrá lugar un tributo a Jayme Marques, guitarrista, cantante, arreglista y compositor brasileño, conocido por introducir en Europa la música brasileña en las figuras de la Bossa Nova y el Samba Jazz. Para el viernes 29 de junio, el evento contará con la figura de David Murray y su Cuban Ensemble, que brindará tributo a Nat King Cole en español. Los asistentes podrán disfrutar del incombustible genio del saxo Bobby Martínez. También participará en esta velada el trompetista Manuel Machado, y la cantante cubana Elsa Baeza. El tercer día del festival (sábado 30 de junio) subirán al escenario dos grandes músicos del Latin Jazz. Pepe Rivero y Chano Domínguez se enfrentarán mano a mano en un duelo de pianos sin precedentes. El artista invitado de esta velada será Jerry González, compositor e interprete de percusión, trompeta y fliscorno y uno de los artistas más reconocidos en la música Jazz latina. Clazz cerrará sus puertas el domingo 1 de julio con uno de los cantantes españoles que mejor controlan el Jazz y la fusión, Zenet, que trae consigo de la herencia del bolero, la vena del tango, el embrujo flamenco, el vacilón del swing y el jazz. Junto a él, como artista invitada, actuará Sole Giménez.