'Hoy empieza todo' se mete en la trastienda del rock desde la exposición Live Music Experience

El centro de ocio y cultura AlhóndigaBilbao acoge hasta el 2 de septiembre, la exposición Live Music Experience, en la que revivirá "los últimos 40 años de música en vivo" y ofrecerá diferentes actividades como talleres de música, un ciclo de cine documental, conferencias, proyecciones y conciertos.

En la tarde del miércoles, Ángel Carmona se trasladó hasta la exposición para grabar una edición especial de Hoy empieza todo con más de 50 oyentes como público. Durante dos horas, el programa echó un vistazo a la "trastienda" del rock. Así, pasaron por nuestros micrófonos todos los encargados de que un concierto transcurra sin problemas: técnicos, road managers e incluso fotógrafos.

El arte de fotografiar un concierto lo vimos junto a Mariví Ibarrola, que publicó este año el libro Yo Disparé en los 80, en el que reúne 89 instantáneas de los protagonistas de la vida cultural underground de aquella década.

En este homenaje al rock como profesión, nos acompañarán cinco bandas que tocarán en directo: Royal Canal, Las culebras, Los Tupper, Santiago Delgado & The Runaway Lovers, Maha. Además, conocimos los detalles de la muestra Live Music Experience, que desde hace unos días permite al público bilbaíno hacer un viaje por la música de las últimas cuatro décadas.

La industria y el entretenimiento musical Según han explicado los responsables de la exposición, esta es "una oportunidad para revivir lo mejor del rock, el soul, el hip hop, el metal, la música urbana, el reggae y otras disciplinas musicales" que han marcado las cuatro últimas décadas de industria y entretenimiento musical. No obstante, buena parte del contenido de la muestra se dedicará a Bilbao y Euskadi. En más de 1.200 metros cuadrados de exposición, Live Music Experience propone un recorrido por "los más destacados momentos musicales en directo y la vivencia de los materiales, viajes, instrumentos, entradas, vinilos, audiovisuales, canciones, camisetas, estadios, salas, de lo que fue, es y será vivir la experiencia de la música".