'Hoy empieza todo' se mete en la trastienda del rock desde la exposición Live Music Experience
- Más de 50 oyentes asistieron a la grabación, en Alhóndiga Bilbao
- Música en directo y un vistazo a lo que ocurre detrás de los escenarios
- La muestra estará abierta al público bilbaíno hasta el próximo 2 de septiembre
- Disco grande visitó hace unos días en la exposición. Escucha lo sucedido
El centro de ocio y cultura AlhóndigaBilbao acoge hasta el 2 de septiembre, la exposición Live Music Experience, en la que revivirá "los últimos 40 años de música en vivo" y ofrecerá diferentes actividades como talleres de música, un ciclo de cine documental, conferencias, proyecciones y conciertos.
En la tarde del miércoles, Ángel Carmona se trasladó hasta la exposición para grabar una edición especial de Hoy empieza todo con más de 50 oyentes como público. Durante dos horas, el programa echó un vistazo a la "trastienda" del rock. Así, pasaron por nuestros micrófonos todos los encargados de que un concierto transcurra sin problemas: técnicos, road managers e incluso fotógrafos.
El arte de fotografiar un concierto lo vimos junto a Mariví Ibarrola, que publicó este año el libro Yo Disparé en los 80, en el que reúne 89 instantáneas de los protagonistas de la vida cultural underground de aquella década.
En este homenaje al rock como profesión, nos acompañarán cinco bandas que tocarán en directo: Royal Canal, Las culebras, Los Tupper, Santiago Delgado & The Runaway Lovers, Maha. Además, conocimos los detalles de la muestra Live Music Experience, que desde hace unos días permite al público bilbaíno hacer un viaje por la música de las últimas cuatro décadas.
La industria y el entretenimiento musical
Según han explicado los responsables de la exposición, esta es "una oportunidad para revivir lo mejor del rock, el soul, el hip hop, el metal, la música urbana, el reggae y otras disciplinas musicales" que han marcado las cuatro últimas décadas de industria y entretenimiento musical. No obstante, buena parte del contenido de la muestra se dedicará a Bilbao y Euskadi.
En más de 1.200 metros cuadrados de exposición, Live Music Experience propone un recorrido por "los más destacados momentos musicales en directo y la vivencia de los materiales, viajes, instrumentos, entradas, vinilos, audiovisuales, canciones, camisetas, estadios, salas, de lo que fue, es y será vivir la experiencia de la música".
La trastienda del artista
La muestra incluye la memorabilia de Gay Mercader, promotor musical responsable entre otras cosas de que los Rolling Stones tengan a España siempre presente en sus giras. Sobre su colección de guitarras, entradas y otros objetos, se configura parte de la exposición, que recrea los distintos espacios característicos del ambiente de la música en vivo, como el photocall, los camerinos, o el backstage.
El espacio dedica cuatro áreas específicas a la música de los 70, 80, 90 y la primera década del siglo XXI respectivamente, así como un área especifica al panorama vasco. La iniciativa también ofrecerá al público la posibilidad de "meterse en la piel de una estrella del rock o experimentar la magia de la música en vivo en un concierto mítico".