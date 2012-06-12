Radio 3 visita Live Music Experience, la exposición que repasa cuatro décadas de música
- Estará abierta al público bilbaíno hasta el próximo 2 de septiembre
- Disco grande ha emitido un programa especial desde la muestra
- Los 33 años de historia de Radio 3 también tienen su espacio en la expo
El centro de ocio y cultura AlhóndigaBilbao acoge hasta el 2 de septiembre, la exposición Live Music Experience, en la que revivirá "los últimos 40 años de música en vivo" y ofrecerá diferentes actividades como talleres de música, un ciclo de cine documental, conferencias, proyecciones y conciertos.
Radio 3, este lunes en directo
El programa Disco grande emitió una edición especial de dos horas desde Live Music Experience. Julio Ruiz fue el encargado de darnos a conocer la exposición, y además contó con las actuaciones de varias bandas y artistas residentes en el País Vasco: Julien Elsie, Tom Boyle, Belako y Smile.
Según han explicado los responsables de la exposición, esta es "una oportunidad para revivir lo mejor del rock, el soul, el hip hop, el metal, la música urbana, el reggae y otras disciplinas musicales" que han marcado las cuatro últimas décadas de industria y entretenimiento musical. No obstante, buena parte del contenido de la muestra se dedicará a Bilbao y Euskadi.
En más de 1.200 metros cuadrados de exposición, Live Music Experience propone un recorrido por "los más destacados momentos musicales en directo y la vivencia de los materiales, viajes, instrumentos, entradas, vinilos, audiovisuales, canciones, camisetas, estadios, salas, de lo que fue, es y será vivir la experiencia de la música".
La trastienda del artista
La muestra incluye la memorabilia de Gay Mercader, promotor musical responsable entre otras cosas de que los Rolling Stones tengan a España siempre presente en sus giras. Sobre su colección de guitarras, entradas y otros objetos, se configura parte de la exposición, que recrea los distintos espacios característicos del ambiente de la música en vivo, como el photocall, los camerinos, o el backstage.
El espacio dedica cuatro áreas específicas a la música de los 70, 80, 90 y la primera década del siglo XXI respectivamente, así como un área especifica al panorama vasco. La iniciativa también ofrecerá al público la posibilidad de "meterse en la piel de una estrella del rock o experimentar la magia de la música en vivo en un concierto mítico".