Radio 3 visita Live Music Experience, la exposición que repasa cuatro décadas de música

El centro de ocio y cultura AlhóndigaBilbao acoge hasta el 2 de septiembre, la exposición Live Music Experience, en la que revivirá "los últimos 40 años de música en vivo" y ofrecerá diferentes actividades como talleres de música, un ciclo de cine documental, conferencias, proyecciones y conciertos.

Radio 3, este lunes en directo

El programa Disco grande emitió una edición especial de dos horas desde Live Music Experience. Julio Ruiz fue el encargado de darnos a conocer la exposición, y además contó con las actuaciones de varias bandas y artistas residentes en el País Vasco: Julien Elsie, Tom Boyle, Belako y Smile.

Según han explicado los responsables de la exposición, esta es "una oportunidad para revivir lo mejor del rock, el soul, el hip hop, el metal, la música urbana, el reggae y otras disciplinas musicales" que han marcado las cuatro últimas décadas de industria y entretenimiento musical. No obstante, buena parte del contenido de la muestra se dedicará a Bilbao y Euskadi.

En más de 1.200 metros cuadrados de exposición, Live Music Experience propone un recorrido por "los más destacados momentos musicales en directo y la vivencia de los materiales, viajes, instrumentos, entradas, vinilos, audiovisuales, canciones, camisetas, estadios, salas, de lo que fue, es y será vivir la experiencia de la música".