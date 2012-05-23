El sentido adiós para Warda
- Escucha el homenaje que Javier de Cambra hace a la cantante
- Falleció el pasado 17 de mayo a los 72 años
La cantante árabe Warda, también conocida como Warda Al-Jazeiria, falleció en El Cairo la semana pasada como consecuencia de una crisis cardiaca.
Nacida en Francia en 1939 de padre argelino y madre libanesa, la carrera de Warda se ha desarrollado principalmente entre Argelia y Egipto y ha sido una figura muy admirada y querida en todos los países árabes.
Warda, que podía hacer alarde de cualidades espectaculares sin perder la dulzura, sería, junto con la libanesa Fairuz, una de las grandes divas de la música árabe, vocalistas con sentido del espectáculo tradicional y aficionadas a la sofisticación instrumental.
Comparables a las divas de la canción melodramática italiana -Milva, Mina, Vanoni o Zanicchi- podemos identificarlas como seguidoras de la escuela de Mohammed Abdel Wahab que fusiona la tradición musical árabe con la europea.
Una estrella desde temprana edad
Warda creció en la gran tradición de la música árabe, teniendo su estreno radiofónico con 11 años cumplidos.
Residiendo en Líbano fue descubierta por Riad El Sunbati. Pronto, también compondría para ella Mohamed Abdel Wahab: uno y otro escribieron para la diva más allá de las estrellas: Om Kalsoum. Fallecida esta en 1975, Warda logró lugar de preferencia entre el público árabe. Las escenas de dolor han sido numerosas durante el velatorio público que tuvo lugar el día 18 en el Palacio de la Cultura Moufdi Zakaria de Argel.
Ahora, Sonideros le homenajea con un repaso a sus producciones de los años noventa cuando escribían para ella Salah El Sharnobi (música) y Omar Batiesha (letra).