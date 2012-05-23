El sentido adiós para Warda

La cantante árabe Warda, también conocida como Warda Al-Jazeiria, falleció en El Cairo la semana pasada como consecuencia de una crisis cardiaca.

Nacida en Francia en 1939 de padre argelino y madre libanesa, la carrera de Warda se ha desarrollado principalmente entre Argelia y Egipto y ha sido una figura muy admirada y querida en todos los países árabes.

Warda, que podía hacer alarde de cualidades espectaculares sin perder la dulzura, sería, junto con la libanesa Fairuz, una de las grandes divas de la música árabe, vocalistas con sentido del espectáculo tradicional y aficionadas a la sofisticación instrumental.

Comparables a las divas de la canción melodramática italiana -Milva, Mina, Vanoni o Zanicchi- podemos identificarlas como seguidoras de la escuela de Mohammed Abdel Wahab que fusiona la tradición musical árabe con la europea.