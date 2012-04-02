75 aniversari RNE a Lleida
- Presentació de l'exposició itinerant del 75 aniversari de RNE
- DIA: dilluns 2 abril 2012 HORA: 11.00 hores
- LLOC: Rambla Francesc Macià (davant de la Subdelegació del Govern)
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Ràdio Nacional et convida a la presentació de la seva exposició 'RNE, contigo'
Ràdio Nacional d'Espanya ha estat aquest dilluns 2 d'abril a Lleida, a la Rambla Francesc Macià (davant de la Subdelegació del Govern), a la presentació de l'exposició itinerant que commemora el 75è aniversari de la ràdio pública. Hi han estat presents Olga Rodríguez -directora del centre territorial de RNE a Catalunya- i els professionals de RNE a Lleida: Jesús Riverola -responsable de l'emissora-, Pepa Sangenis, Violant Vilana, Paulina Fauste i Luis Álvaro Jover.
Ràdio en directe
L'equip de RNE a Catalunya ha emès des de l'exposició del 75 aniversari de RNE al seu pas per la comunitat. Els visitants han pogut comprovar in situ com es fa un programa de ràdio en directe. En aquest cas amb el treball dels professionals de l'emissora de RNE a Lleida: els informadors Jesús Riverola-responsable de l'emissora-, Pepa Sangenis i Violant Vilana i els tècnics Paulina Fauste i Luis Álvaro Jover. RNE Lleida també ha emès des de la plataforma al llarg del matí del dilluns, durant les connexions amb els programes matinals de Ràdio 4. També s'hi ha realitzat part de l'informatiu territorial de Ràdio Nacional, 'Edició migdia-Catalunya', de 13/10 a 14.00 hores.
La campanya 'RNE, contigo'
RNE ha evolucionat amb la societat fins a esdevenir el que és avui: la ràdio del present i del futur, la ràdio que demana la societat actual, la imprescindible. Per això, RNE recorrerà el país per viure-ho amb els oients: RNE convida a tots els ciutadans a pujar a la plataforma del 75 aniversari, que viatjarà a més de 50 ciutats espanyoles durant més de 3 mesos. A més, es convidarà a associacions de cada ciutat (culturals, d'oci, de joves, de gent gran, escoles, etc) perquè coneguin la ràdio de tots per dins. El vehicle desplegable s'instal · larà en llocs emblemàtics de cada ciutat, per esdevenir una espectacular plataforma de 140 metres2, on hi haurà: un estudi de ràdio per realitzar programes en directe i de cara al públic; una redacció perquè els professionals de RNE elaborin els seus programes, i, sobretot, un gran àrea expositiva, plena de sorpreses.
Puja al camió i fes la teva ràdio
Aquesta plataforma-exposició itinerant -que dimecres serà a Girona i divendres a Tarragona- permetrà al ciutadà conèixer la ràdio de la manera més directa i personalitzada possible. Cada persona podrà individualitzar al seu gust la visita, interactuant en tot moment amb pantalles tàctils, vídeos i àudios.
L'exposició ofereix un recorregut des del present al futur, viatjant pel passat. A la zona més actual es podran conèixer les 6 marques de RNE (Ràdio Nacional, Ràdio Clàssica, Ràdio 3, Ràdio 4, Ràdio 5 i Ràdio Exterior); provar el so 5.1; descobrir el procés, pas a pas, d'elaboració d'una notícia a RNE, el taller de ràdio, perquè els més joves facin i gravin seu primer informatiu, el àudio s'enviarà als col · legis i els millors s'emetran a RNE, la mostra fotogràfica de 'La ràdio al carrer', realitzada per RTVE per tot el país, o el photocall, on es podrà fer 'L'entrevista de la teva vida' al personatge favorit de RTVE, amb foto inclosa de record a la web de l'aniversari, www.rtve.es/rne75. Cada visitant podrà viatjar al passat per 'Els sons de la teva vida'. Serà ell qui triï què escoltar dins el gran arxiu de RNE: els vídeos i àudios dels moments de la història que més l'han marcat, el que es va emetre el dia que va néixer ..., a més del museu amb les peces amb les que abans es feia ràdio.
El futur ja és aquí: diversos terminals mostraran les aplicacions de RNE per iPad i iPhone o el web de RNE. I al final del recorregut cada persona podrà fer realitat la ràdio que sempre ha somiat, amb un joc on podrà barrejar sons, efectes i música.