Linda di Chamounix, de Donizetti desde el Liceo de Barcelona en Radio Clásica

El Gran Teatro del Liceo de Barcelona levanta el telón de Linda di Chamounix, la ópera de Donizetti que reúne al tenor peruano Juan Diego Flórez y a la soprano alemana Diana Damrau, ambos debutantes en sus respectivos papeles, Carlo y Linda.

Radio Clásica, en directo desde el Liceo El reparto se completa con Bruno De Simone, Pietro Spagnoli, Simón Orfila y Silvia Tro Santafé, entre otros cantantes. El maestro italiano Marco Armiliato estará en el foso de la Orquesta Sinfónica del Liceo y por su parte, Emilio Sagi firma la dirección escénica de esta coproducción con la Ópera di Roma que se representa en el coliseo de la ciudad condal hasta el próximo 8 de enero. Radio Clásica tiene previsto transmitir la función del martes día 27 de diciembre a partir de 20.00 horas. Estrenada en Viena (1842), Linda di Chamounix es una joya del bel canto que se adscribe al género de la ópera “semiseria”: narra la historia de una humilde muchacha, Linda, que un día debe abandonar su pueblo natal, Chamounix, para emigrar a París, huyendo del acoso de un marqués y dejando atrás, a su amado Carlo, vizconde de Sirval, cuya madre se opone a tal relación pues desea como nuera, una dama de alto rango.

Premio ‘Ópera Actual’ Durante su estancia en Barcelona, Juan Diego Flórez ha recibido el Premio Ópera Actual que concede la revista homónima, la única publicación especializada en el mundo de la lírica de nuestro país. El pasado 15 de diciembre, en el Salón de los Espejos del Liceo tuvo lugar un acto en conmemoración del vigésimo aniversario de Ópera Actual donde también se entregaron sendos galardones al Festival Castell de Perelada por su cuarto de siglo de trayectoria y además, se reconoció al joven tenor español José Ferrero por ser una de las voces emergentes de la actualidad. Es la primera vez que una personalidad de fuera de España recibe este premio, una distinción que llena de satisfacción al tenor peruano Juan Diego Flórez quien tiene en nuestro país un nutrido grupo de “florezidos”, es decir, fieles seguidores de su carrera tal y como él mismo ha recordado.