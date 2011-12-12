35 anys de Ràdio 4
El 13 de desembre del 1976, sortia a l'aire Ràdio 4, "la primera en Català", la primera emissora pública en emetre íntegrament en la nostra llengua. Els pares de la criatura van ser Jordi Arandes i Joan Munsó Cabús, aleshores director i sots-director de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Ho havien demanat diverses vegades, però la seva demanda no va ser satisfeta fins que van nomenar director general de RTVE Rafael Ansón. En la seva primera visita a Barcelona després de prendre possessió, Ansón va sentir la petició reiterada de una emissora de RNE catalana i, aquest cop, la resposta va ser sí. Era el 4 d'agost del 1976. Quatre mesos després, Ràdio 4 iniciava les seves emissions regulars.
Aquell 13 de desembre, dia de Santa Llúcia, la veu de Joan Albert Argerich inaugurava Ràdio 4: "Bon dia, amics, benvinguts a Ràdio 4, l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya que us parla en Català". El somni s'havia fet realitat. Començava una aventura difícil, però esperançadora. La visió d'Arandes i Munsó Cabús i l'esforç d'un grup de professionals entusiastes ho havien fet possible. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, saludava positivament el naixement de Ràdio 4 i li reconeixia la seva vàlua, com a pionera de la Ràdio en Català. Ràdio 4 naixia amb la vocació universal d'explicar el món des d'una perspectiva catalana i amb la doble missió de normalitzar l'ús de la Llengua i difondre la Cultura catalanes.
Ràdio 4 es va convertir en testimoni dels grans i petits esdeveniments del país des d'aquell apassionant període històric de la Transició fins a l'actualitat: l'arribada del president Tarradellas a Catalunya des de l'exili, les mobilitzacions a favor de l'Estatut, les primeres eleccions democràtiques del 77, l'intent de cop d'Estat del 23-F, els Jocs Olímpics de Barcelona'92... Així durant 35 anys.
Ràdio 4 és viva
35 anys que no han estat fàcils. Ràdio 4 ha hagut de lluitar contra molts elements: la falta de recursos i el perill de tancament. Encara ressonen als nostres caps el crit de "Ràdio 4 és viva", amb què els treballadors de l'emissora vam reivindicar la seva supervivència. Però no vam estar sols en aquesta empresa: oïdors, polítics, organitzacions socials i la gent de la cultura ens van donar suport. La campanya va tenir èxit i Ràdio 4 continua viva, complint el seu servei de ràdio pública, amb dos objectius clars: donar informació amb rigor i entreteniment de qualitat.
En la present temporada, Ràdio 4 ha fet un enorme esforç per, en un moment de restriccions econòmiques per culpa de la crisi, incrementar la programació de contingut, sense augmentar el pressupost. En aquest sentit, vull agrair la sensibilitat mostrada amb Ràdio 4 per l'actual equip de direcció de RNE. Com vull agrair també la resposta de l'audiència. Els diversos estudis de mitjans donen un creixement a Ràdio 4 per sobre del 60%. Gràcies a tots els que ho feu possible: els oïdors que escolteu la ràdio i els professionals que la feu. Gràcies i endavant !