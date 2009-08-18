Ràdio 4 - Història
Ràdio 4 va néixer el 13 de desembre del 1976 amb una retransmissió en directe de l'entrega del Premi de les Lletres Catalanes la nit de Santa Llúcia. El primer que va sonar va ser una sintonia feta per Joseph Ferrer i la veu de Joan Albert Argerich. El primer director de l'emissora va ser Jordi Arandes que va apostar per fer una programació de qualitat amb espais de ràdio pública i programes amb nous formats.
Des d'un primer moment, Ràdio 4 es va convertir en escola d'alguns dels grans professionals d'aquest mitjà a Catalunya.
Aquell moment històric el van preparar l'ales-hores director general de Radiodifusió i Televisió, Rafael Ansón que va assumir la proposta de reforçar l'oferta en català de Ràdio Nacional d'Espanya i li ho va demanar al ministre espanyol d'Informació i turisme, Andrés Reguera Guajardo.
RNE tenia presència a Catalunya amb Radio 1, Radio 2 i Radio 3 i amb el naixement de Ràdio 4 apostava pel català com a element diferenciador i sempre comptant amb el suport del president del govern espanyol, Adolfo Suárez.
En temps de reclam de la "llibertat, amnistia i estatut d'autonomia", la ràdio va néixer al ritme d'un país i d'una societat que es plantejava nous reptes. Des d'un primer moment la ràdio va sortir al carrer i va obrir micròfons als grups socials emergents i marginats com els sindicats, els nous polítics i la cultura.
PROGRAMES HISTÒRICS
Ràdio 4; una cantera de grans professionals
Des del 1976 fins ara, Ràdio 4 s'ha caracteritzat per ser una cantera de grans professionals.
Aquests eren alguns dels primers programes i noms propis que segurament et sonaran.
- "De bon matí" amb Joan Albert Argerich i Pere Font.
- "Panorama" amb Estanis Alcover, Màrius Carol i Argerich.
- "Temps Obert" d'Enric Frigola I M.Matilde Almendros.
- "Curs de català parlat" de la Universitat de Barcelona.
- "Aula d'experiències" de Ferran González.
- "Trobada" de Víctor Alexandre.
- "Nou Món" d'Albert Mallofré i Cèlia Motis.
- "Novel·la" de Lluís Quinquer i Ricard Palmerota.
- "Música sense imatges" de Joan Pineda i Cèlia Motis.
- "Catalunya a l'abast" d'Amanda Camps i Lluís Pruneda.
- "Cançons al vent" de Joan Ramón Mainat
- "Radioactivitat" de Maria Gorgues, Eduard Delgado i Josep Maria Adell.
- "Capvespre musical" de Xavier Sardà i Eduard Elias.
- "moments íntims" de Xavier Sardà i Jordi Casanovas.
- "Mainada" d'Enric Frigola i Montserrat Minobis.
- "Country Club" de Joan Tortosa.
- "La veu de la sardana" d'Antoni Angula I Roser Bassols.
- "El mon de l'espectacle" amb Albert Mallofré i Josep Puigbó.
- "La nova cançó" amb Joan Ramon Mainat, Jordi Casanovas i Víctor Alexandre.
- "Amunt i crits" de Joan Grau.
- "Gran Gala" de Joan Lluch.
- "Paraula i pensament" de Manuel Cubeles i Xavier Bru de Sala.
- "L'altra ràdio" de Cinto Niqui.
- "Temps passat, noticia d'avui" escrit per M.Aurèlia Capman,
- "Crònica sentimental de Catalunya" de Joan Barril i Joan Ollé.
Grans esdeveniments
- Retransmissions de la missa des de l'abadia de Montserrat
- Teatre català amb el quadre d'actors de RNE a Catalunya am les veus de Mª Matilde Almendros, Teresa Pons, Mª Dolors Busquets, Ricard Palmerola, Maria Climent, Manuel Cano, Vicenç Manuel Doménech i Antoni Marcos.
- La música. Amb el programa "Cançons al vent" de Mainat i Alexandre neix el Premi Disc Català de l'Any que encara continua viu des del 1979.
- Història.
Amb vocació d'atendre les demandes de tota l'audiència, Ràdio 4 presentava una graella diversificada en què va incloure també un bon nombre d'espais dramàtics, històrics i dedicats als més petits, com ara la sèrie
Des de la seva creació Ràdio 4 ha estat testimoni de la història de Catalunya i dels canvis que experimenta el país, i ha mostrat aquests canvis en programes especials, com ara DEU ANYS DE DEMOCRÀCIA, sèrie de 15 capítols que recopila els inicis de la democràcia, amb guió de Manuel Delgado.