Radio 3 inicia el "Internet Tour" con el que Cooper presenta su nuevo disco

Hablar de Cooper es hacerlo de uno de los nombres más consolidados de la música alternativa hecha en España. Detrás de este nombre reside el proyecto musical de Álex Díez, líder de Los Flechazos entre 1988 y 1996. Su discográfica (Elefant Records), afirma que Mi Universo, el nuevo disco que publica la banda, "marcará un hito en su carrera".

Por lo pronto, ya es relevante la manera de presentar este disco. Cooper ha decidido presentar las canciones del álbum con 10 videoclips que se estrenan en los días previos al lanzamiento del álbum. Una serie de medios especializados serán los encargados de estrenarlos, creando así el concepto de "gira virtual".

Radio 3 inicia este Internet Tour de Cooper estrenando el vídeo de la canción que titula el álbum, "Mi universo". Inicia así esta serie de vídeos que "nos transportarán a los universos propios de cada canción, además de desvelarnos algunos momentos de la grabación del disco", anuncia Elefant. Este nuevo trabajo, fue grabado en los londinenses Konk Studios, donde han grabado artistas como Elvis Costello, The Stone Roses o Blur.

La producción de Mi universo corre a cargo de José María Rosillo (Amaral, Jorge Drexler, Marlango, The Sunday Drivers, Sexy Sadie). Por su parte, los vídeos que lo presentan son una creación del artista leonés Juan Marigorta.