Radio 3 inicia el "Internet Tour" con el que Cooper presenta su nuevo disco
- Álex Díez presenta sus nuevas canciones con 10 videoclips
- El primero de ellos es este "Mi universo" que titula el álbum
- El disco sale a la venta el 21 de noviembre
Hablar de Cooper es hacerlo de uno de los nombres más consolidados de la música alternativa hecha en España. Detrás de este nombre reside el proyecto musical de Álex Díez, líder de Los Flechazos entre 1988 y 1996. Su discográfica (Elefant Records), afirma que Mi Universo, el nuevo disco que publica la banda, "marcará un hito en su carrera".
Por lo pronto, ya es relevante la manera de presentar este disco. Cooper ha decidido presentar las canciones del álbum con 10 videoclips que se estrenan en los días previos al lanzamiento del álbum. Una serie de medios especializados serán los encargados de estrenarlos, creando así el concepto de "gira virtual".
Radio 3 inicia este Internet Tour de Cooper estrenando el vídeo de la canción que titula el álbum, "Mi universo". Inicia así esta serie de vídeos que "nos transportarán a los universos propios de cada canción, además de desvelarnos algunos momentos de la grabación del disco", anuncia Elefant. Este nuevo trabajo, fue grabado en los londinenses Konk Studios, donde han grabado artistas como Elvis Costello, The Stone Roses o Blur.
La producción de Mi universo corre a cargo de José María Rosillo (Amaral, Jorge Drexler, Marlango, The Sunday Drivers, Sexy Sadie). Por su parte, los vídeos que lo presentan son una creación del artista leonés Juan Marigorta.
El Día C por Julio Ruiz (Disco grande)
Todos sabemos cuál es el universo de Álex. Y yo lo voy a recorrer jugueteando con títulos de canciones y discos de estos diez años de carrera. Se cierran los ojos y aparecen los temas que cruzan coordenadas musicales de todos los estilos y colores de su vasta enciclopedia musical. Ha estado ahí, guardado como un secreto, el montón de piezas de esta nueva entrega.
Y los fans, ávidos, nos vamos a preparar para hacer esa gira "internetera" y colocarnos delante del ordenador para asistir a diez días de cine (no olvidemos que las canciones llevan clip incorporado) en que se darán la mano lo más actual y el siempre inevitable retrovisor. La señal de partida la damos nosotros desde Radio 3. Preparados, listos... ¡ya! Hoy es el día C de Cooper.