El grupo Manel obtiene el premio Ojo Crítico 2011 de Música Moderna
- En 2011 publicaron su segundo álbum 10 milles per veure una bona armadura
- En ediciones anteriores ganaron el premio El Guincho, Delorean y Vetusta Morla
El grupo catalán Manel ha obtenido el premio Ojo Crítico de Música Moderna, que otorga el prestigioso programa cultural de Radio Nacional de España.
Manel, cuarteto formado en Barcelona en 2007, ha cosechado un gran éxito durante este 2011 con la publicación de su segundo disco, 10 milles per veure una bona armadura, con el que continúan de gira.
El grupo que componen Guillem, Martí, Roger y Arnau ha conquistado los corazones indies de muchos seguidores que admiran su pop-folk de corte acústico y letras inteligentes en canciones como "Anniversari", "Boomerang" o "Al mar".
Gente normal
La carrera de Manel arrancó en 2008 con la publicación de su primer álbum, Els millors professors europeus.
Ya entonces popularizaron una versión del tema de Pulp "Common People" (bajo el título de "Gent normal"), que todavía hoy pasean por los mejores festivales españoles (SOS 4.8 y Primavera Sound, entre otros, este 2011).
Su última publicación es "El 25 de Gener", un single a modo de villancico sobre el destino de los tres reyes de Oriente que viene acompañado de un libreto ilustrado por Roger Padilla, guitarrista de la banda.
El Ojo Crítico
Presentado y dirigido por los periodistas de Radio Nacional Laura Barrachina y Manuel Martínez, El Ojo Crítico celebra cada año una gala en la que otorga varios premios a distinguidos personajes de la cultura, entre ellos, este galardón al mejor artista de música moderna.
En el año del renacimiento de la música cantada en catalán, Manel se ha hecho con un galardón que ya obtuvieron El Guincho (2010), Delorean (2009) y Vetusta Morla (2008) en ediciones anteriores.