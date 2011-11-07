El grupo Manel obtiene el premio Ojo Crítico 2011 de Música Moderna

El grupo catalán Manel ha obtenido el premio Ojo Crítico de Música Moderna, que otorga el prestigioso programa cultural de Radio Nacional de España.

Manel, cuarteto formado en Barcelona en 2007, ha cosechado un gran éxito durante este 2011 con la publicación de su segundo disco, 10 milles per veure una bona armadura, con el que continúan de gira.

El grupo que componen Guillem, Martí, Roger y Arnau ha conquistado los corazones indies de muchos seguidores que admiran su pop-folk de corte acústico y letras inteligentes en canciones como "Anniversari", "Boomerang" o "Al mar".

Gente normal La carrera de Manel arrancó en 2008 con la publicación de su primer álbum, Els millors professors europeus. Ya entonces popularizaron una versión del tema de Pulp "Common People" (bajo el título de "Gent normal"), que todavía hoy pasean por los mejores festivales españoles (SOS 4.8 y Primavera Sound, entre otros, este 2011). Su última publicación es "El 25 de Gener", un single a modo de villancico sobre el destino de los tres reyes de Oriente que viene acompañado de un libreto ilustrado por Roger Padilla, guitarrista de la banda.