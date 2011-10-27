Radio 3 estrena el videoclip de Korn, "Narcissistic cannibal"

Los pioneros en los noventa del nu metal o también denominado por otros “chándal metal” intentan reinventarse o seguir experimentando.

“Narcissistic cannibal” es el segundo videoclip de su décimo álbum de estudio titulado The path of totality, que publica Roadrunner el 6 de diciembre de 2011.

Incursión electrónica El próximo trabajo de Korn es una incursión en el dubstep, género enmarcado dentro de la música electrónica. Lo demuestran las colaboraciones de Skrillex o Kill the Noise que participan en este segundo single del nuevo redondo de los californianos. El rumbo de la experimentación siempre es oscuro y complejo. De hecho el líder de Korn, el cantante Jonathan Davis, explica que el título del disco The path of totality se refiere al hecho de ver el sol durante un eclipse solar completo. Sin duda éste álbum será polémico porque la mezcla del rock y la electrónica es un triple mortal con tirabuzón.