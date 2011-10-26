World Music Charts Europe de noviembre
Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.
El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).
Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes septiembre de 2011.
1. Fatou - Fatoumata Diawara
País: Costa de Marfil
Sello: World Circuit
2. Traveler - Anoushka Shankar
País: EE.UU. / España
Sello: Deutsche Grammophon
3. Sem Nostalgia - Lucas Santtana
País: Brasil
Sello: Mais Um Discos
4. Aam Zameen: Common Ground - Kiran Ahluwalia
País: Canada / India / Mali
Sello: Kiran Music
5. Sonnet - Aldona
País: Polonia
Sello: Jaro Medien
6. My Life - Sia Tolno
País: Guinea
Sello: Lusafrica
7. Tassili: Tinariwen
País: Mali
Sello: Anti-Records / Cooperative Music
8. Crocodile Blues - Samba Toure
País: Mali
Sello: Riverboat
9. Dor de Mar - Tcheka
País: Cabo verde
Sello: Lusafrica
10. The unbroken surface of snow - Andrew Cronshaw
País: Reino Unido
Sello: Cloud Valley
11. Golden Beirut - New sounds from Lebanon - Varios artistas
País: Líbano
Sello: Outhere records
12. Traveling - Kristian Blak &Yggdrasil
País: Islas Faroe
Sello: Tutl Records
13. Madreperla - Riccardo Tesi et Bandaitaliana
Paías: Italian
Sello: Visage / Galileo MC
14. Gory Sercu - Jan Trebunia-Tutka
País: Polonia / Moldavia / Mejico
Sello: 4evermusic
15. Minne - Milla Viljamaa
País: Finlandia
Sello: Milla Viljamaa
16. Jedna - Banda
Paías: Eslovaquia
Sello: Pavian Records
17. Fayt - Cankisou
Paías: Republica Checa
Sello: Indies Scope
18. Pelao - La Chiva Gantiva
Paías: Colombia Belgica
Sello: Crammed
19. The secret - Vieux Farka Toure
Paías: Mali
Sello: Six Degrees
20. Arquitecturas Rayanas - Acetre
Paías: Spain
Sello: Nuba Records / Karonte