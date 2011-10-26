World Music Charts Europe de noviembre

RADIO 3

Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.

El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).

Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes septiembre de 2011.

1. Fatou - Fatoumata Diawara

País: Costa de Marfil

Sello: World Circuit

Escuchar

2. Traveler - Anoushka Shankar

País: EE.UU. / España

Sello: Deutsche Grammophon

Escuchar

3. Sem Nostalgia - Lucas Santtana

País: Brasil

Sello: Mais Um Discos

Escuchar

4. Aam Zameen: Common Ground - Kiran Ahluwalia

País: Canada / India / Mali

Sello: Kiran Music

Escuchar

5. Sonnet - Aldona

País: Polonia

Sello: Jaro Medien

Escuchar

6. My Life - Sia Tolno

País: Guinea

Sello: Lusafrica

Escuchar

7. Tassili: Tinariwen

País: Mali

Sello: Anti-Records / Cooperative Music

Escuchar

8. Crocodile Blues - Samba Toure

País: Mali

Sello: Riverboat

Escuchar

9. Dor de Mar - Tcheka

País: Cabo verde

Sello: Lusafrica

Escuchar

10. The unbroken surface of snow - Andrew Cronshaw

País: Reino Unido

Sello: Cloud Valley

11. Golden Beirut - New sounds from Lebanon - Varios artistas

País: Líbano

Sello: Outhere records

Escuchar

12. Traveling - Kristian Blak &Yggdrasil

País: Islas Faroe

Sello: Tutl Records

13. Madreperla - Riccardo Tesi et Bandaitaliana

Paías: Italian

Sello: Visage / Galileo MC

14. Gory Sercu - Jan Trebunia-Tutka

País: Polonia / Moldavia / Mejico

Sello: 4evermusic

Escuchar

15. Minne - Milla Viljamaa

País: Finlandia

Sello: Milla Viljamaa

Escuchar

16. Jedna - Banda

Paías: Eslovaquia

Sello: Pavian Records

Escuchar

17. Fayt - Cankisou

Paías: Republica Checa

Sello: Indies Scope

Escuchar

18. Pelao - La Chiva Gantiva

Paías: Colombia Belgica

Sello: Crammed

Escuchar

19. The secret - Vieux Farka Toure

Paías: Mali

Sello: Six Degrees

Escuchar

20. Arquitecturas Rayanas - Acetre

Paías: Spain

Sello: Nuba Records / Karonte

Escuchar