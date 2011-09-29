World Music Charts Europe de octubre, las músicas del mundo recomendadas por Europa

  • Radio 3 te presenta cada mes el World Music Charts Europe
  • Prescriptores de todo el continente presentan sus propuestas
RADIO 3

Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.

El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).

Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes octubre de 2011.

1. Fatou - Fatoumata Diawara

País: Costa de Marfil

Sello: World Circuit

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2. Sem Nostalgia - Lucas Santtana

País: Brasil

Sello: Mais Um Discos

3. Crocodile Blues - Samba Toure

País: Mali

Sello: Riverboat

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4. Sonnet - Aldona

País: Polonia

Sello: Jaro Medien

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5. My Life - Sia Tolno

País: Guinea

Sello: Lusafrica

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6. Golden Beirut - New Sounds From Lebanon - Varios artistas

País: Líbano

Sello: Outhere records

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7. In Trance - Juju

País: Reino Unido - Gambia

Sello: Real World

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8. Jedna - Banda

País: Eslovaquia

Sello: Pavian Records

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9. Dor de Mar - Tcheka

País: Cabo Verde

Sello: Lusafrica

10. Northern Light Gambian Night - Dawda Jobarteh

País: Gambia - Dinamarca

Sello: Sterns

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11.Tasili - Tinariwen

País: Mali

Sello: Anti-Records/Cooperative Music

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12. Gagner L'argent Francais - Mamani Keita

País: Mali - Francia

Sello: No Format!

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13.Owiny Sigoma Band - Owiny Sigoma Band

País: Kenya - Reino Unido

Sello: Brownswood Recordings

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14. The Secret - Vieux Farka Toure

País: Mali

Sello: Six Degrees

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15. Rock the Tabla - Hossam Ramzy & Special Guests

País: Varios

Sello: ARC

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16. Agadez - Bombino

País: Nigeria

Sello: Cumbancha

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17. Luso Noir - Various Artists

País: Varios

Sello: Piranha

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18. Addis Thru the Looking Glass - Dub Colossus

País: Etiopia - Reino Unido

Sello: Real World

19. Kethane - Romengo

País Hungría

Sello: Gryllus

20. Minne - Milla Viljamaa

País: Finlandia

Sello: Milla Viljamaa

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