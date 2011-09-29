World Music Charts Europe de octubre, las músicas del mundo recomendadas por Europa
- Radio 3 te presenta cada mes el World Music Charts Europe
- Prescriptores de todo el continente presentan sus propuestas
Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.
El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).
Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes octubre de 2011.
1. Fatou - Fatoumata Diawara
País: Costa de Marfil
Sello: World Circuit
2. Sem Nostalgia - Lucas Santtana
País: Brasil
Sello: Mais Um Discos
3. Crocodile Blues - Samba Toure
País: Mali
Sello: Riverboat
4. Sonnet - Aldona
País: Polonia
Sello: Jaro Medien
5. My Life - Sia Tolno
País: Guinea
Sello: Lusafrica
6. Golden Beirut - New Sounds From Lebanon - Varios artistas
País: Líbano
Sello: Outhere records
7. In Trance - Juju
País: Reino Unido - Gambia
Sello: Real World
8. Jedna - Banda
País: Eslovaquia
Sello: Pavian Records
9. Dor de Mar - Tcheka
País: Cabo Verde
Sello: Lusafrica
10. Northern Light Gambian Night - Dawda Jobarteh
País: Gambia - Dinamarca
Sello: Sterns
11.Tasili - Tinariwen
País: Mali
Sello: Anti-Records/Cooperative Music
12. Gagner L'argent Francais - Mamani Keita
País: Mali - Francia
Sello: No Format!
13.Owiny Sigoma Band - Owiny Sigoma Band
País: Kenya - Reino Unido
Sello: Brownswood Recordings
14. The Secret - Vieux Farka Toure
País: Mali
Sello: Six Degrees
15. Rock the Tabla - Hossam Ramzy & Special Guests
País: Varios
Sello: ARC
16. Agadez - Bombino
País: Nigeria
Sello: Cumbancha
17. Luso Noir - Various Artists
País: Varios
Sello: Piranha
18. Addis Thru the Looking Glass - Dub Colossus
País: Etiopia - Reino Unido
Sello: Real World
19. Kethane - Romengo
País Hungría
Sello: Gryllus
20. Minne - Milla Viljamaa
País: Finlandia
Sello: Milla Viljamaa