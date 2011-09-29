World Music Charts Europe de octubre, las músicas del mundo recomendadas por Europa

Llevan funcionando desde 1991 y recogen los mejores discos publicados dentro de la World Music como género. Se trata de los World Music Charts Europe, una lista de recomendaciones realizada por especialistas en música étnica procedentes de 23 países.

El jurado que cada mes selecciona nuevas entradas y modifica las posiciones está formada por prescriptores de radios de toda Europa. Cada emisora tiene un máximo de tres participantes, y en el caso de Radio 3, esta tarea recae sobre Lara López (directora de la emisora y del programa Músicas posibles) y José Miguel López (Discópolis).

Cada mes, la web de Radio 3 ofrecerá este listado, que pasa por una gran guía para descubrir a los intérpretes mejor valorados de la World Music. A continuación, la lista perteneciente al mes octubre de 2011.

1. Fatou - Fatoumata Diawara País: Costa de Marfil Sello: World Circuit Escuchar

2. Sem Nostalgia - Lucas Santtana País: Brasil Sello: Mais Um Discos

3. Crocodile Blues - Samba Toure País: Mali Sello: Riverboat Escuchar

4. Sonnet - Aldona País: Polonia Sello: Jaro Medien Escuchar

5. My Life - Sia Tolno País: Guinea Sello: Lusafrica Escuchar

6. Golden Beirut - New Sounds From Lebanon - Varios artistas País: Líbano Sello: Outhere records Escuchar

7. In Trance - Juju País: Reino Unido - Gambia Sello: Real World Escuchar

8. Jedna - Banda País: Eslovaquia Sello: Pavian Records Escuchar

9. Dor de Mar - Tcheka País: Cabo Verde Sello: Lusafrica

10. Northern Light Gambian Night - Dawda Jobarteh País: Gambia - Dinamarca Sello: Sterns Escuchar

11.Tasili - Tinariwen País: Mali Sello: Anti-Records/Cooperative Music Escuchar

12. Gagner L'argent Francais - Mamani Keita País: Mali - Francia Sello: No Format! Escuchar

13.Owiny Sigoma Band - Owiny Sigoma Band País: Kenya - Reino Unido Sello: Brownswood Recordings Escuchar

14. The Secret - Vieux Farka Toure País: Mali Sello: Six Degrees Escuchar

15. Rock the Tabla - Hossam Ramzy & Special Guests País: Varios Sello: ARC Escuchar

16. Agadez - Bombino País: Nigeria Sello: Cumbancha Escuchar

17. Luso Noir - Various Artists País: Varios Sello: Piranha Escuchar

18. Addis Thru the Looking Glass - Dub Colossus País: Etiopia - Reino Unido Sello: Real World

19. Kethane - Romengo País Hungría Sello: Gryllus