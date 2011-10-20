Tom Waits comparte en internet las canciones de su nuevo disco 'Bad as me'

Se acabó la espera para los fans de la voz más aspera y con capacidad de emocionar de las últimas décadas.

Después de anunciar su regreso a bombo y platillo con un excéntrico vídeo, Tom Waits se sube al carro de la tecnología habilitando la escucha de sus nuevas canciones a través de internet.

Bad as me, que se publica el 25 de octubre, es el vigesimoquinto disco de su carrera y el primero en siete años.

Para acceder a los temas hay que solicitar una invitación a través de la página web oficial del artista, lo que permite obtener un código de escucha.

Edición deluxe Bad As Me estará disponible como descarga digital el 24 de octubre en Anti Records/PIAS Spain. La edición deluxe llevará 3 canciones más y un libro de 40 páginas con las letras y fotos tomadas por el propio Waits. También estará disponible en vinilo de 180 gramos que también incluirá el CD y un libreto de 12 páginas.