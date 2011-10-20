Tom Waits comparte en internet las canciones de su nuevo disco 'Bad as me'
- Es el primer trabajo en siete años del veterano artista de voz áspera
- Bad as me sale a la venta el 25 de octubre con un interesante set deluxe
Se acabó la espera para los fans de la voz más aspera y con capacidad de emocionar de las últimas décadas.
Después de anunciar su regreso a bombo y platillo con un excéntrico vídeo, Tom Waits se sube al carro de la tecnología habilitando la escucha de sus nuevas canciones a través de internet.
Bad as me, que se publica el 25 de octubre, es el vigesimoquinto disco de su carrera y el primero en siete años.
Para acceder a los temas hay que solicitar una invitación a través de la página web oficial del artista, lo que permite obtener un código de escucha.
Edición deluxe
Bad As Me estará disponible como descarga digital el 24 de octubre en Anti Records/PIAS Spain.
La edición deluxe llevará 3 canciones más y un libro de 40 páginas con las letras y fotos tomadas por el propio Waits.
También estará disponible en vinilo de 180 gramos que también incluirá el CD y un libreto de 12 páginas.
Veteranía
Waits, ganador de dos Premios Grammy, se ha rodeado de músicos veteranos para la grabación de este álbum, que ha producido su mujer, Kathleen Brennan, quien además firma algunos de los temas.
Autor de canciones como "Jersey Girl", "Ol' '55" y "Downtown Train", entre su vasta producción discográfica destacan las bandas sonoras que compuso para las películas Corazonada (1982), de Francis Ford Coppola, y Noche en la Tierra (1992), de Jim Jarmusch.