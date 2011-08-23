Tom Waits regresa con 'Bad as me', su primer disco tras siete años de silencio

El estadounidense Tom Waits ha anunciado este martes que el título de su primer disco de estudio en siete años, el vigesimoquinto de su carrera, se titulará Bad as me y saldrá al mercado el 24 de octubre en dos ediciones, una con 13 canciones y otra especial con 3 temas extras y un libro de 40 páginas.

El nuevo álbum, según se indica en su página web oficial, "pule su música anterior y apunta hacia una nueva dirección", de la mano de un equipo de músicos veteranos y, como es habitual desde 1980, de su mujer, Kathleen Brennan, que ha trabajado como productora y que firma algunos de los temas.

Waits promete mostrar en Bad as me un amplio catálogo de registro

Tras Real Gone (2004), su anterior disco de estudio, Waits promete mostrar en Bad as me un amplio catálogo de registros, desde la apertura de "Chicago", que describe como una "locomotora", pasando por baladas como "Last Leaf", hasta "paisajes sonoros" como "Hell Broke Luce".

El primer single da título al disco entero y, según la discográfica PIAS, está disponible desde este martes mismo tanto para su escucha desde la web del artista como para su descarga digital a través de los proveedores habituales.