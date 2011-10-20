Radio 3 te presenta "Movin' On", el nuevo videoclip de Josh Rouse

Nació en Nebraska, y en los 13 años que han pasado desde la publicación de su primer disco, Josh Rouse ha demostrado un enorme talento a través de nueve discos que incluyen joyas como 1972 (2003) o Nashville (2005), o venerables rarezas como El Turista (2010).

El nuevo proyecto del inquieto Rouse es un disco que toma el nombre de su nueva banda: Josh Rouse & The Long Vacations. En realidad, le acompañan sus músicos de siempre: Cayo Bellveser (bajo, piano y voces) y Xema Fuertes (tres cubano, banjo, guitarra, batería y voces), que en este álbum han ganado protagonismo a la hora de dar forma a las nueve canciones que forman el trabajo.

En el álbum, que ya se encuentra a la venta, también han participado Esteban Perles, Paco Loco (en cuyo estudio se han grabado algunas canciones), Raúl Fernández "Refree" y Robert Di Pietro.

Un disco acogedor "Movin' On" es la canción que centra el videoclip que Radio 3 te presenta. Se trata del mejor ejemplo de lo que presenta este disco: un Josh Rouse en estado puro, que se rodea de un melodías hermosas y delicadas. Porque este Josh Rouse & The Long Vacations explora una artesanía musical que bebe de los clásicos y suma pequeñas piezas que unidas, nos dejan un puzzle atractivo y acogedor. El vídeo fue dirigido y realizado por Vicente Gil Ginestar y fue grabado en Super 8.