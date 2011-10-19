Pedro Guerra presenta su nuevo disco con el videoclip de "El mono espabilado"

Han pasado tres años desde la publicación de Vidas (2008), el último disco con canciones inéditas que publicó Pedro Guerra. Por el camino aparecieron un disco en directo (Vidas en vivo) y dos volúmenes de versiones en los que el cantautor reinterpretaba canciones como "La bien pagá", "Esta tarde vi llover" (Alma mía Versiones Vol. 1), "Mi niña lola" o "Noche de ronda" (Contigo en la distancia Versiones Vol. 2).

Pero no sólo eso. Hasta llegar a El Mono Espabilado, Pedro Guerra ha tomado además las riendas de su carrera creando un sello bajo el que ha editado este, su decimotercer disco. "En estos tiempos que corren, cuantos menos intermediarios mejor, porque está tan mal el mundo discográfico y el mundo en general, que intentamos ser nosotros directamente para que sea todo más rápido y quede más en casa", apunta Guerra.

Justo antes de su encuentro digital en RTVE.es (este viernes 21 a las 12 horas), estrenamos el videoclip de "El mono espabilado", la canción que da título genérico a este nuevo trabajo de Guerra. Se trata de una de las más animadas del disco (incluye un reflexivo rap del cantautor) y es una oda a las cualidades de los seres humanos que terminan por ser "como monos, pero más espabilados".

Un disco "de canciones" Guerra comenzó a componer este nuevo álbum en septiembre de 2010, y durante seis meses lo simultaneó con otros proyectos. Hablando de El Mono Espabilado, el músico explica que ha abandonado la línea de "buscar nuevos ritmos" para centrarse "más en las canciones, contar una historia o reflexionar sobre un tema, intentando buscar la máxima complicidad entre letra y melodía". "Este es un disco de canciones, algo que parece una obviedad, pero no lo es. Cuando digo canciones me refiero a que tienen un fondo, un contenido, y este es un disco que no busca tanto entretener como escuchar canciones que sirvan para algo más. Tratan de ser una mirada poética y profunda sobre alguna cuestión. Busco siempre el cincuenta por ciento entre letra y música. Por supuesto que la calidad de la letra sea la mayor posible, pero tampoco me basta cualquier música", defiende.

Colaboraciones Pedro Guerra se muestra encantado con las colaboraciones de Miguel Poveda e Iván Ferreiro, que son "cada uno lo mejor en su palo". Según ha remarcado, este tipo de uniones demuestran que aunque él sea un cantautor también le gustan otras cosas, así como que "se pueden fusionar aunque aparentemente estén muy separados". Porque siempre "hay un lugar donde nos podemos encontrar y ponernos en común". Junto a Poveda, Guerra canta "Mi locura", una canción muy emotivaa piano y guitarra en la que ambos intérpretes se mueven con soltura en cada uno de sus estilos, logrando combinarlos para dar lugar a un tema envuelto en una calidez única. De la unión con Ferreiro, el resultado es "Aquella vieja canción", un magnífico ejemplo de pop sencillo y acogedor.