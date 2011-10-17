Pedro Guerra muestra sus influencias musicales en 'Hoy programa'

Tras unos años de formación musical clásica, con apenas 16 se sube al escenario en unas fiestas patronales de su localidad natal, la tinerfeña Güimar. Grupos canarios como Taburiente y los Sabandeños o Luis Eduardo Aute participaban en el cartel.

Al cumplir 18 se muda a La Laguna y forma su primer grupo junto a los músicos Andrés Molina y Rogelio Botanz el trío Taller Canario de Canción. Estamos en 1985, y al año siguiente, participa en un disco que alumbró un movimiento musical en las Islas Canarias, el de la Nueva Canción Canaria que es, precisamente, como se llamaba el disco.

Este lunes, de 20.00 a 21.00 horas, en Hoy programa se hace cargo del micrófono Pedro Guerra.

Taller Como integrante de Taller Canario de Canción grabó cuatro discos entre 1987 y 1993, años que se muda a Madrid: Trapera, Identidad, A por todas (con la participación de Silvio Rodríguez en un corte) y Rap a duras penas (donde, entre otros, participan Joaquín Sabina y Luis Eduardo Aute). La producción de esta generación de músicos canarios se caracterizaba por la reivindicación social en las letras y el uso de melodías del folclore canario, fusionadas con música pop, latina y norteafricana. Taller llegó a publicar dos discos tras la marcha de Pedro Guerra aunque ambos contaron con el concurso del de Güimar.

La Península Ya radicado en la capital, artistas como Ana Belén, Paloma San Basilio, Cómplices, Amistades Peligrosas, Joaquín Sabina o Javier Álvarez interpretan composiciones suyas. En 1995 llega su primer disco en solitario, Golosinas, que incluye su versión de la que se había hecho popularísima en la voz de Ana Belén, “Contamíname”. Con el segundo, “Tan cerca de mi” alcanza el éxito masivo y con el siguiente Mararía (1998) es nominado a los Goya y obtiene un Premio de la Música. Con Raíz (1999) recupera los postulados de la Nueva Canción Canaria y a Rogelio Botanz, compañero en Taller y que también había colaborado en su anterior trabajo. Le siguieron en 2001 y 2002, respectivamente, Ofrenda e Hijas de Eva donde participaron Silvio Rodríguez y Fito Páez. En 2004 participa en el disco homenaje a Pablo Neruda, Neruda en el corazón y publica Bolsillos. En 2008 llegó Vidas, el que hasta ahora era su último disco con material nuevo.