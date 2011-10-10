Coldplay agota las entradas para la presentación mundial de 'Mylo Xyloto' en Madrid

En menos de una hora se han agotado las 17.000 entradas que han salido a la venta para el concierto que la banda británica Coldplay ofrecerá el 26 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, según informa la promotora Live Nation España.

Coldplay ha elegido Madrid para la presentación mundial de su nuevo álbum Mylo Xyloto (EMI), el quinto de su carrera y que saldrá a la venta el 24 de octubre.