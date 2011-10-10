Coldplay agota las entradas para la presentación mundial de 'Mylo Xyloto' en Madrid
- El estreno de su quinto álbum será el 26 de octubre en Las Ventas
- El concierto será retransmitido en directo en varios países
En menos de una hora se han agotado las 17.000 entradas que han salido a la venta para el concierto que la banda británica Coldplay ofrecerá el 26 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, según informa la promotora Live Nation España.
Coldplay ha elegido Madrid para la presentación mundial de su nuevo álbum Mylo Xyloto (EMI), el quinto de su carrera y que saldrá a la venta el 24 de octubre.
Estreno mundial
El concierto será retransmitido en directo a numerosos países en 'streaming' a partir de las 22 horas a través de YouTuve y VEVO y también en sus aplicaciones para los soportes móviles iPhone, Ipod Touch, iPad y Android.
La dirección estará a cargo de Anton Corbijn, fotógrafo holandés, realizador de videos musicales ("Personal Jesus" de Depeche Mode, "One" de U2 y "Heart-Shaped Box" de Nirvana), y director de cine (Corbijn es el responsable de la película Control, de 2007, que repasaba la vida de Ian Curtis, cantante de Joy Division).
Segunda visita en 4 meses
Coldplay volverá por segunda vez a España en lo que va de año tras su concierto en el BBK Live de Bilbao del pasado verano y será la quinta vez que toquen en la capital, tras su última visita al Palacio de los Deportes en 2008, dentro de la gira del disco Viva la vida.
De esta nueva producción se conocen ya dos singles. El primero, "Every Teardrop Is A Waterfall", se hizo famoso por su curioso parecido con el hit de baile "Ritmo de la noche". La canción "Paradise" fue la segunda que pudimos escuchar de Mylo Xyloto, un disco producido por Markus Dravs (Arcade Fire, Bjork), Daniel Green y Rik Simpson (Jay Z, Portishead) y en el que también ha contribuido con composiciones Brian Eno.
Formado en Londres en 1996, Coldplay ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo y ha recibido multitud de galardones, entre ellos, siete premios Grammy, seis Brit Awards y cuatro MTV Video Music Awards.