El ballet Nacional de Cuba representa en Madrid 'La cenicenta' y 'El lago de los cisnes'

La nonagenaria Alicia Alonso (La Habana, 1920) salió, este domingo, a saludar al escenario de la Sala Roja de los Teatros del Canal, apoyada en "la cenicienta" y "el príncipe", al término de la última función de 'La cenicienta' de Johan Strauss (hijo). Es una costumbre -ésta de saludar al público -que no ha abandonado a pesar de la edad y sus problemas de visión.

A sus 91 años, como siempre hizo, sigue acompañando a la Compañía que fundó en 1948, a veces desde un discreto palco, en las funciones que ofrece por todo el mundo. Recientemente declaró a un diario madrileño que por la danza valdría la pena "vivir 200 años"

Teatral y exuberante Cenicienta Desde el pasado 23 de septiembre, el Ballet Nacional de Cuba ha representado en los Teatros del Canal La cenicienta de Johan Strauss (hijo). Han sido en total, cuatro funciones, tres nocturnas y una matinée, que han conquistado a un público que ha aplaudido, en todas las funciones los retos acrobáticos de los primeros bailarines de la compañía. La Cenicienta es la única música de Johan Strauss (hijo) compuesta expresamente para un ballet, a pesar de que otras obras suyas hayan sido utilizadas en producciones coreográficas. El estreno de La cenicienta, tuvo lugar, ya fallecido el compositor, un 2 de mayo de 1901, en Berlín. También sería presentada en 1908, en la Ópera la Corte de Viena. Pero no conseguiría mantenerse mucho tiempo en cartel. La versión presentada ahora en Madrid por el Ballet Nacional de Cuba es la de Pedro Consuegra. El coreógrafo cubano residente en Francia la estrenó en 1988 en la Ópera de Marsella. Luego la revisó sustancialmente para el Ballet Nacional de Cuba que la presentó en La Habana, en 1996. Se trata de una version muy teatral que juega con una parodía casi circense para dibujar tanto a los personajes (por ejemplo las caricaturizadas hermanastras), como sus movimientos. Los diseños de Armin Heinemann crean por fin, un espacio para estos personajes que tiene mucho que ver con el cómic, soporte del cuento moderno. Así varios telones resumen en viñetas, la triste y luego feliz historia de la protagonista.