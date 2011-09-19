El escritor Alejandro Jodorowsky visita 'Mundo Babel' de Radio 3
- Le acompaña la también escritora Marianne Costa
- Escucha la entrevista hecha por Juan Pablo Silvestre
Alejandro Jodorowsky es el especial invitado de Juan Pablo Silvestre junto a Marianne Costa (su compañera y colaboradora durante años), coautora de su último libro "Metagenealogía".
La psicomagia, la psicoterapia y la psicogenealogía (especialidades por las que es más conocido), son las protagonistas en el siempre especial Mundo Babel.
Polifacético Jodorowsky
Artista poliédrico donde los haya Jodorowsky es, además, director de cine o teatro, actor, novelista, dibujante, guionista de comics, instructor de tarot o compositor de bandas sonoras.
Desde su "Cuentos Pánicos" (Novaro,1963) hasta "Metagenealogia" (Siruela 2011), infinidad de publicaciones, como "Psicomagia","Las ansias carnivoras de la nada" o "Los Evangelios para sanar", conforman una obra dedicada a "sembrar conciencia", en sus propias palabras.
Afincado en Paris, como Marianne Costa, es esa voz esóterica, transgresora, surrealista y visionaria que señala el presente, pero sobre todo el tiempo que vendrá. "Babel Jodorowsky", dos horas para no perderse.
Mundo Babel (Juan Pablo Silvestre) se emite cada sábado de 10 a 12 de la mañana en Radio 3.