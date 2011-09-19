El escritor Alejandro Jodorowsky visita 'Mundo Babel' de Radio 3

Alejandro Jodorowsky es el especial invitado de Juan Pablo Silvestre junto a Marianne Costa (su compañera y colaboradora durante años), coautora de su último libro "Metagenealogía".

La psicomagia, la psicoterapia y la psicogenealogía (especialidades por las que es más conocido), son las protagonistas en el siempre especial Mundo Babel.