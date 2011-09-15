Escucha la playlist de Klaus & Kinski: Diez canciones contra el desamor postveraniego
- Marina, cantante del grupo murciano, elabora una playlist del fin del verano
- Escucha canciones de Nick Drake, The Clientele o The Divine Comedy
Ésta es mi lista para superar el síndrome postvacacional o, más bien, el desamor postveraniego.
1- "Pink Moon", de Nick Drake.
Ésta es de cuando aún estás en la playa, en los últimos días de verano, y sólo quieres ir en descapotable mirando la luna con tu ligue, como en el anuncio aquél.
2- "Comment Te Dire Adieu", de Françoise Hardy.
Bueno, llega el momento de despedirse. Tú te vuelves a tu ciudad de provincias, él se vuelve a su casa en la capital... ¡Ay!
3- "Hopelessly Devoted To You" (B.S.O. Grease), Olivia Newton John.
Pues resulta que no, que ahora vivís en el mismo pueblo y vais al mismo instituto pero, oh, él ya no te hace caso porque eres una pringada con gafas hija de la profesora de inglés.
4- "La Playa", de Los Planetas.
Tú no tenías novio en invierno, pero has estado escuchando a Los Planetas en tu walkman mientras tus amigos playeros bailaban bakalao.
5- "Since K Got Over Me", de The Clientele.
Ahí estás, en tu cuarto escuchando canciones 'emo' mientras tus padres creen que te has vuelto anoréxica, lela o algo peor.
6- "Walk In The Park", de Beach House.
¿Te aclaras o no te aclaras?
7- "Trains And Boats And Planes", de Burt Bacharach.
Te dijo que volvería y le prometiste que esperarías. Pero era mentira, qué pardilla eres.
8- "Al Siguiente Nivel", de Javiera Mena.
Ya está bien, hombre, que en otoño todavía hay festivales. Te pones un vestido bonito, una rebeca y, hala, a pasarlo bien por ahí.
9- "Commuter Love", The Divine Comedy.
Y un día, estás esperando el autobús y aparece él, con su libro de Bolaño, sus gafas de listo y... puf, mejor no le dices nada no sea que pase de ti.
10- "Autumn Sweater", de Yo La Tengo.
Al final te habló él y parece que sí le gustas un poco. ¡Vuelta a empezar!
Marina es la vocalista del grupo murciano Klaus & Kinski. La banda, que ha publicado dos álbumes ('Tu hoguera está ardiendo' y 'Tierra, trágalos') se encuentra en plena grabación del tercer disco que editará en 2012 a través del sello Jabalina.