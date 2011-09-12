Loquillo canta los poemas de Luis Alberto de Cuenca en 'Su nombre era el de todas las mujeres'

Balmoral, el anterior disco de Loquillo, supuso una especie de disparo que aunaba rock y elegancia en 13 canciones. Prácticamente tres años después el cantante vuelve para mostrarnos su vertiente más intelectual y a la vez, emotiva.

Loquillo vuelve a sorprender interpretando poemas de Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) y dándoles forma de disco. Los 10 cortes que componen Su nombre era el de todas las mujeres han sido producidos por Jaime Stinus y han contado con la música y adaptación de Gabriel Sopeña.

No es la primera vez que el barcelonés graba a partir de la adaptación de poemas ajenos. Los dos primeros, La vida por delante (1994) y Con elegancia (1998), estaban dedicados a diversos autores. Ahora, con los escritos de Luis Alberto de Cuenca como epicentro, Loquillo afronta "una de sus obras más personales y arriesgadas", según afirma la nota de presentación.

Su nombre era el de todas las mujeres toma el nombre de uno de los más de 40 libros publicados por el autor dentro del género de la poesía. La vasta obra del madrileño además cuenta con varios ensayos y con las traducciones de obras clásicas como La Odisea o La Eneida.

El proyecto, según cuenta Sopeña en el libreto del álbum, estuvo sobre la mesa durante quince años antes de publicarse. "Es un poeta príncipe que ha trascendido y trascenderá generaciones; y nos conmueve a los dos, a Loquillo y a mí", justificó en su momento el músico.

Esas razones aún se mantenían vivas a pesar del paso del tiempo: "El cine, los relieves asirios, los tebeos, la reflexión sobre los clásicos, la lírica o la épica, una charla calmada en Balmoral, sutiles dosis de humor ácido para orquestas pop-rock cuasi circenses o guiños a la tragedia: todo parecía susceptible de convertirse en un maravilloso poema, preñado de sinceridad".