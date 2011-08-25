La reunión de los chicos de moda: Bon Iver y James Blake juntos en "Fall creek boys choir"

Si es cierto que la unión hace la fuerza, que se agarren los melómanos porque dos de los artistas que más tendencia han marcado en el último año han sumado sus talentos en una sola canción.

Bon Iver (es decir, Justin Vernon) y el joven maestro del dubstep, James Blake, han publicado "Fall creek boys choir", un tema producido por Blake en el que Vernon lleva la voz cantante.

A Bon Iver lo conocemos desde que en 2007 debutara con su fantástico For Emma, forever ago; actualmente, se encuentra en plena promoción de su segundo disco homónimo.

El londinense James Blake saltó de las cuatro paredes de su habitación al mundo a finales de 2010. Con un estilo propio y un disco tan bello como enigmático, pronto se ganó la corona de rey del género dubstep gracias a canciones como "Unluck" o la impresionante versión del tema de Feist, la soulera "Limit to your love".

"Fall creek boys choir" El resultado de su unión es un tema que gira a pocas revoluciones por minuto en el que la voz de Bon Iver se multiplica bajo un efecto vocoder que tanto Blake como Vernon han utilizado en varias de sus canciones. Un aullido de lobo y una escasa pero repetitiva instrumentación logran crear ese ambiente inquietante al que ya nos tenían acostumbrados los dos chicos de moda del panorama underground internacional.