La reunión de los chicos de moda: Bon Iver y James Blake juntos en "Fall creek boys choir"
- Es una única canción interpretada por Bon Iver bajo la producción de Blake
- El tema surgió via e-mail después de que ambos se conocieran en un festival
- Escucha las playlists de Bon Iver y James Blake en Spotify
Si es cierto que la unión hace la fuerza, que se agarren los melómanos porque dos de los artistas que más tendencia han marcado en el último año han sumado sus talentos en una sola canción.
Bon Iver (es decir, Justin Vernon) y el joven maestro del dubstep, James Blake, han publicado "Fall creek boys choir", un tema producido por Blake en el que Vernon lleva la voz cantante.
A Bon Iver lo conocemos desde que en 2007 debutara con su fantástico For Emma, forever ago; actualmente, se encuentra en plena promoción de su segundo disco homónimo.
El londinense James Blake saltó de las cuatro paredes de su habitación al mundo a finales de 2010. Con un estilo propio y un disco tan bello como enigmático, pronto se ganó la corona de rey del género dubstep gracias a canciones como "Unluck" o la impresionante versión del tema de Feist, la soulera "Limit to your love".
"Fall creek boys choir"
El resultado de su unión es un tema que gira a pocas revoluciones por minuto en el que la voz de Bon Iver se multiplica bajo un efecto vocoder que tanto Blake como Vernon han utilizado en varias de sus canciones.
Un aullido de lobo y una escasa pero repetitiva instrumentación logran crear ese ambiente inquietante al que ya nos tenían acostumbrados los dos chicos de moda del panorama underground internacional.
Un encuentro casual
Según un comunicado de prensa, James lleva años citando a Justin como "una infuencia clave" en su música.
Cada uno con su estilo, parecen mezclarse a la perfección en este "Fall creek boys choir", canción que nació la primavera pasada via e-mail, después de que Justin Vernon y James Blake se conocieran en la última edición del festival South By Southwest en Austin (Texas).