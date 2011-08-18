Bon Iver se lleva las cuerdas vocales a Islandia en el videoclip de "Holocene"

El día en que Justin Vernon se encerró en una cabaña al noroeste de Wisconsin para hibernar durante tres meses y pasar una incómoda mononucleosis fue el día en que nació Bon Iver.

Este grupo casi unipersonal de nombre de inspiración francesa (deriva de la expresión bon hiver, que significa 'buen invierno') que edita sin prisas, cuenta con dos álbumes de ésos a los que se saca brillo en las estanterías de todo buen melómano.

El pop acústico y lleno de matices -ahora intimista, ahora desgarrador- de Vernon triunfó en 2007 con el sublime For Emma, forever ago (Jagjaguwar/4AD), continuó creciendo con el EP Blood bank (2009) y recoge sus frutos en 2011 con el segundo largo, el homónimo Bon Iver.

De Wisconsin a Islandia "Holocene" es el segundo single que se extrae de este LP, a través de un videoclip dirigido por el australiano Nabil Elderkin (Kanye West, Seal) grabado en Islandia y presentado en la página web de National Geographic. Rodado en la región de Vik, el vídeo muestra a un niño que camina por paisajes volcánicos que, en palabras del director del vídeo, le recuerdan a Marte y componen "un lugar mágico en el mundo". Con "Holocene" el grupo sigue la estela de lanzar singles redondos que van asomando desde el contenedor de arte que es el álbum Bon Iver, que tuvo a la sonora "Calgary" como tema de presentación.

Versiones de Peter Gabriel "Holocene" es la versión de un tema original del músico inglés Peter Gabriel (ex vocalista Genesis), con el que Vernon ya había trabajado antes en un proyecto bajo el nombre de Scratch my back ("ráscame la espalda"). La idea del proyecto, que vio la luz en 2009, era un intercambio de canciones entre artistas (entre ellos David Bowie, Neil Young o Paul Simon) que revisaban un tema de Peter Gabriel y viceversa. Como resultado, Bon Iver versionó "Come talk to me" y el ex Genesis grabó su propia interpretación de una composición incluida en el primer disco de Vernon, "Flume".