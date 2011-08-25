Red Hot Chili Peppers estrena en el cine su nuevo disco. Te invitamos a verlos

El 30 de agosto sale a la venta el décimo álbum de estudio de Red Hot Chili Peppers, I'm With You. Ese mismo día la banda, formada actualmente por el cantante Anthony Kiedis, el bajista Flea, el batería Chad Smith, y el nuevo guitarrista Josh Klinghoffer lo presentarán en directo en un concierto en Colonia (Alemania).

Será la primera y única vez que todo el álbum sea tocado en directo y será emitido en falso directo, alta definición, pantalla gigante y sonio digital en 18 salas en España.

¿Quieres ser parte de esta gran experiencia? Radio 3 regala cinco entradas dobles para cada uno de estos cines: Cinesa Diagonal, Cinesa Heron City, Cinesa Mataró, Cinesa La Maquinista(Barcelona); Cinesa Proyecciones, Cinesa Principe Pío(Madrid); Cinesa Gran Casa(Zaragoza), Cinesa Plaza de Armas(Sevilla); Cinesa Artea(Bilbao); Cinesa Bahía Santander(Santander).

Si quieres participar sólo debes entrar en nuestro formulario y sigue estas instrucciones: como Asunto debes indicar "Red Hot Chili Peppers", debes dejarnos tus datos personales. Muy importante: en el apartado Descripción, de los listados arriba, DEBES DECIRNOS EL CINE EN EL QUE TE GUSTARÍA VER EL CONCIERTO.

Tienes hasta el domingo 28 de agosto para participar. El listado de ganadores se publicará el lunes 29.

Nuevo disco I’m With You es lo primero que los californianos editan desde Stadium Arcadium, que debutó en la primera posición de ventas en 28 países, incluido Estados Unidos, donde conseguían por primera vez alcanzar el número uno. Este décimo trabajo de estudio de la banda saldrá a la venta el próximo 30 de agosto. El álbum lleva el sello de Rick Rubin, quien ya trabajó con la banda en cinco álbumes anteriores: Stadium Arcadium (2006), By The Way (2002), Californication (1996), One Hot Minute (1995), y Blood Sugar Sex Magik (1991). El álbum puede escucharse al completo en iTunes y según la revista Uncut, hay que cavar bien la zanja para encontrarse con las joyas que posee. Red Hot Chili Peppers continúa explotando muy bien su lado más melódico, aunque en esta entrega muestran caras atípicas que pasan por el afrobeat ("Hice Let You Know") o incluso por un sonido muy Franz Ferdinand ("Factory of Faith").