Red Hot Chili Peppers lucen torso y bigote en el vídeo de "The adventures of rain dance Maggie"
- El 30 de agosto se publica I'm with you, su décimo disco de estudio
- La banda californiana ofrecerá dos conciertos en España en diciembre
Pasa el tiempo y los Red Hot Chili Peppers siguen acumulando discos, 'hits' y músculos en su cuerpo. En plena forma después de un descanso de cinco años, los californinanos vuelven con el single "The adventures of rain dance Maggie", adelanto de su nuevo disco, I'm With You.
El álbum está producido por Rick Rubin, que ya participó en los últimos cinco trabajos de la banda, y saldrá a la venta el próximo 30 de agosto a través de Warner Music.
Los Peppers, ganadores de seis premios Grammy, editan en 2011 su primer largo desde Stadium Arcadium (2006), con el que por primera vez consiguieron alcanzar el número uno en Estados Unidos, y que contenía éxitos que siguen en algún rincón de nuestra memoria como "Dani California".
"The adventures of rain dance Maggie"
El vídeo se grabó en la azotea de un edificio en Venice Beach (California), al más puro estilo Beatles en su "Rooftop concert" de 1969, sólo que en pleno tiempo veraniego.
El líder y cantante de la banda, Anthony Kiedis, presume de un bigote digno de El gran dictador en estos casi cinco minutos de vídeo que se cierran con una pequeña 'rave' instrumental.
El hiperactivo bajista Flea luce torso y, esta vez, pelo verde turquesa mientras brinca sobre esa azotea de vistas privilegiadas a las olas del Océano Pacífico.
Completan el cuarteto el batería Chad Smith, incapaz de separarse de su gorra de gamberro, y el nuevo guitarrista Josh Klinghoffer.
La segunda marcha de Frusciante
Con más de 60 millones de discos vendidos, los californianos empiezan una nueva etapa con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, ya sin su mítico guitarrista John Frusciante.
Frusciante anunció su salida definitiva del grupo en 2009, 20 años después de empezar a tocar junto a los Peppers. Ya entre los años 1992 y 1998 el guitarrista de origen italiano había abandonado el grupo, en una época de fuerte adicción a las drogas, y actualmente cuenta con diez discos en solitario en el mercado.
I'm with you se lanzará el 30 de agosto y ese mismo día el grupo ofrecerá un concierto en Colonia (Alemania) que será retransmitido en falso directo a más de treinta países, entre ellos España, y proyectado en alta definición en salas de cine.
La banda llegará con su directo a España en diciembre para presentar I'm with you. El 15 estarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el día 17 en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.