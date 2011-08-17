Red Hot Chili Peppers lucen torso y bigote en el vídeo de "The adventures of rain dance Maggie"

Pasa el tiempo y los Red Hot Chili Peppers siguen acumulando discos, 'hits' y músculos en su cuerpo. En plena forma después de un descanso de cinco años, los californinanos vuelven con el single "The adventures of rain dance Maggie", adelanto de su nuevo disco, I'm With You.

El álbum está producido por Rick Rubin, que ya participó en los últimos cinco trabajos de la banda, y saldrá a la venta el próximo 30 de agosto a través de Warner Music.

Los Peppers, ganadores de seis premios Grammy, editan en 2011 su primer largo desde Stadium Arcadium (2006), con el que por primera vez consiguieron alcanzar el número uno en Estados Unidos, y que contenía éxitos que siguen en algún rincón de nuestra memoria como "Dani California".

"The adventures of rain dance Maggie" El vídeo se grabó en la azotea de un edificio en Venice Beach (California), al más puro estilo Beatles en su "Rooftop concert" de 1969, sólo que en pleno tiempo veraniego. El líder y cantante de la banda, Anthony Kiedis, presume de un bigote digno de El gran dictador en estos casi cinco minutos de vídeo que se cierran con una pequeña 'rave' instrumental. El hiperactivo bajista Flea luce torso y, esta vez, pelo verde turquesa mientras brinca sobre esa azotea de vistas privilegiadas a las olas del Océano Pacífico. Completan el cuarteto el batería Chad Smith, incapaz de separarse de su gorra de gamberro, y el nuevo guitarrista Josh Klinghoffer.