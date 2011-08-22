Radio 3 estrena en exclusiva 'Tassili', el nuevo disco de Tinariwen

Damon Albarn los sitúa entre los mejores músicos del mundo, Chris Martin confiesa la influencia de su música en Viva la vida, Thom Yorke asegura haber copiado sus riffs de guitarra. Han recibido elogios de U2, Brian Eno o Tom Waits. Han colaborado con Robert Plant, que los considera su banda favorita, con Carlos Santana o con Herbie Hancock.

Ahora, para su último álbum, Tassili, que Radio 3 te presenta en exclusiva, han invitado a Nels Cline, de Wilco, y a Kyp Malone y Tunde Adebimpe, de TV On The Radio. El nombre de la banda es Tinariwen, que en tamashek (la lengua tuareg) significa "desiertos".

Los orígenes Tinariwen surgió en 1982, con las rebeliones tuaregs de finales de los 70. El grupo forjó su hipnótico estilo en el exilio argelino y libio entre la música tradicional, el pop norteafricano (chaabi, rai) y distintas variantes del rock occidental, inventando matices nuevos para la guitarra eléctrica. Firmada la paz entre su pueblo y el gobierno de Mali, Tinariwen debuta en la grabación en los primeros años 90. Y en 2002, con la edición de The Radio Tisdas Sessions, saltan a la escena internacional, que comienza a apreciar en lo que vale el assouf, ese estilo tan peculiar que aúna blues, rock, reggae y la música folk de los hombres azules del desierto. La publicación posterior de álbumes como Amassakoul (2004), Aman Iman (2007) e Imidiwan (2009) acrecentaron su fama y hoy los miembros de Tinariwen andan embarcados en una gira mundial que recalará en España la próxima primavera.