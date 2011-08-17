KISS se caen del cartel del concierto homenaje a Michael Jackson por acusarle de pederastia
- Su líder, Gene Simmons, asegura que Jackson mantenía relaciones con niños
- El macroconcierto homenaje tendrá lugar el 8 de octubre en Cardiff, Gales
Especial: Muere Michael Jackson
La compañía Global Live Events, organizadora del próximo concierto homenaje a Michael Jackson, ha dejado a la banda de rock KISS fuera del cartel tras conocer que su cantante Gene Simmons considera un pederasta al "rey del pop".
Simmons aseguró en 2010 que no tenía dudas de que el autor de "Thriller", quien falleció el 25 de junio de 2009 por una sobredosis de fármacos, hubiera "abusado de niños".
El artista declaró que las "únicas referencias sexuales hechas sobre Michael Jackson" habían sido de "niños, y específicamente de varones de entre 10 y 14 años, nunca mujeres de esa edad o mayores y nunca hombres adultos"..
Global Live Events había anunciado esta semana que KISS actuaría en el macroconcierto de 4 horas de tributo al "rey del pop" previsto para el próximo 8 de octubre en Cardiff, en Reino Unido, junto con Christina Aguilera, Leona Lewis, Smokey Robinson, Cee Lo Green y Craig David, entre otros.
Protestas de los fans
La noticia generó malestar entre los fans de Jackson y los representantes legales del artista (el fondo fiduciario que gestiona sus bienes), que enviaron una carta de protesta a los organizadores. Global Live Events ha reaccionado eliminando del cartel a KISS.
"Hemos escuchado a los fans de Michael y estamos agradecidos de que nos hayan alertado sobre esos desafortunados comentarios de Gene Simmons. En estas circunstancias no tenemos otra opción que rescindir nuestra invitación a KISS para aparecer en nuestro concierto, incluso aunque Michael admirara la banda", ha dicho la organización.
Un concierto homenaje con polémica
La idea de un homenaje a Michael Jackson en octubre no ha gustado a dos de los hermanos del artista, Jermaine y Randy, quienes expresaron públicamente su descontento porque coincidirá con el juicio contra Conrad Murray por la muerte del cantante.
En esa misma línea se pronunció el club de fanáticos de Michael Jackson, que consideró la celebración del concierto "inapropiada" porque la atención debería estar puesta en "la justicia".
Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, en Los Ángeles, a causa de una sobredosis de medicamentos, cuando estaba preparando una serie de conciertos que iba a iniciar en julio en Londres.
La selección del jurado para el juicio al médico personal de Jackson por el fallecimiento del artista comenzará el 8 de septiembre en Los Ángeles para que las vistas den comienzo el día 26 del mismo mes.