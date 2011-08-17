KISS se caen del cartel del concierto homenaje a Michael Jackson por acusarle de pederastia

La compañía Global Live Events, organizadora del próximo concierto homenaje a Michael Jackson, ha dejado a la banda de rock KISS fuera del cartel tras conocer que su cantante Gene Simmons considera un pederasta al "rey del pop".

Simmons aseguró en 2010 que no tenía dudas de que el autor de "Thriller", quien falleció el 25 de junio de 2009 por una sobredosis de fármacos, hubiera "abusado de niños".

El artista declaró que las "únicas referencias sexuales hechas sobre Michael Jackson" habían sido de "niños, y específicamente de varones de entre 10 y 14 años, nunca mujeres de esa edad o mayores y nunca hombres adultos"..

Global Live Events había anunciado esta semana que KISS actuaría en el macroconcierto de 4 horas de tributo al "rey del pop" previsto para el próximo 8 de octubre en Cardiff, en Reino Unido, junto con Christina Aguilera, Leona Lewis, Smokey Robinson, Cee Lo Green y Craig David, entre otros.

Protestas de los fans La noticia generó malestar entre los fans de Jackson y los representantes legales del artista (el fondo fiduciario que gestiona sus bienes), que enviaron una carta de protesta a los organizadores. Global Live Events ha reaccionado eliminando del cartel a KISS. "Hemos escuchado a los fans de Michael y estamos agradecidos de que nos hayan alertado sobre esos desafortunados comentarios de Gene Simmons. En estas circunstancias no tenemos otra opción que rescindir nuestra invitación a KISS para aparecer en nuestro concierto, incluso aunque Michael admirara la banda", ha dicho la organización.