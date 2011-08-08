La Semana Bach de Ansbach y los Proms de Londres, protagonistas de los Festivales de Verano de EURORADIO

Comienza la semana de transmisiones de EURORADIO, desde la Semana Bach de Ansbach (Alemania), desde donde este lunes escucharemos en directo desde la iglesia de San Juan de Ansbach dos cantatas de Bach (BWV 35, 170) y obras instrumentales de Keiser y Zelenka. Los intérpretes de primer orden: la Orquesta Barroca de Friburgo dirigida por la violinista alemana Petra Müllejans y el contratenor alemán Andreas Scholl, entre otros solistas.

La Bachwoche Ansbach nació en 1947; este año comenzó el 29 de julio y concluye precisamente esta semana. Para conocer mejor su programa, consulte su página web.

El martes, regresaremos a Ansbach para escuchar al director y violagambista español Jordi Savall ofreció en la iglesia St. Johannis de Ansbach el 4 de agosto, junto a la orquesta Le Concert des Nations. El programa ofrece una de las grandes obras de Bach “Ein Musikalisches Opfer ” (“Una ofrenda musical”) BWV 1079.

El miércoles viajamos hasta la República Checa para escuchar uno de los conciertos del Festival de Opera Smetana Litomysl. Escucharemos el concierto que tuvo lugar el pasado 29 de junio, y que bajo el título Babi Yar, recordará el 70 aniversario de la tragedia de aquella tragedia en la que murieron 34.000 judíos, cerca de Kiev.

El programa preparado con ese motivo incluye la suite del ballet El pájaro de fuego de STRAVINSKY y la Sinfonía nº 13 en Si bemol menor de Shostakovich. Los intérpretes fueron los Hombres del Coro Filarmónico Checo de Brno y la Orquesta Sinfónica de Praga bajo la dirección de Zdenek Macal.

Para conocer más sobre esta 46 Edición del Festival Smetana Litomysl, consulta una crónica en español de la Radio Checha.