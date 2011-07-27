'Frank', el debut de una jovencísima Winehouse

Amy Winehouse aterrizó en la industria discográfica con tan sólo 20 años y su primer álbum bajo el brazo, Frank. Este disco le abrió un hueco en la nueva escena soul que pedía a gritos una voz que revitalizara un género que parecía iba a quedar para siempre almacenado en formato de vinilo.

Con un ligero aire de inocencia y la cara lavada, Amy Winehouse tiró de su privilegiada voz y su descaro innato para dar vida a canciones que han aguantado biein el paso del tiempo, como "Take the box" o "Fuck me pumps".

Doble platino Lejos de ser un disco que marcara una época, sí es cierto que Frank fue doble platino con 600.000 copias vendidas desde su lanzamiento en otoño de 2003 a través del sello Island Records, filial de la 'major' Universal. La producción corre a cargo de la propia Amy junto a colaboradoes como Salaam Remi, Commissioner Gordon, Jimmy Hogarth y Matt Rowe. Winehouse es co-autora de todos los temas del álbum excepto dos y compuso en solitario la canción "I heard love is blind".