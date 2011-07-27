'Frank', el debut de una jovencísima Winehouse
- Se publicó en 2003 a través de Island Records y vendió más de 600.000 copias
- Destacan temas como "Stronger than me", "Take the box" o "Fuck me pumps"
Especial: Muere Amy Winehouse
Amy Winehouse aterrizó en la industria discográfica con tan sólo 20 años y su primer álbum bajo el brazo, Frank. Este disco le abrió un hueco en la nueva escena soul que pedía a gritos una voz que revitalizara un género que parecía iba a quedar para siempre almacenado en formato de vinilo.
Con un ligero aire de inocencia y la cara lavada, Amy Winehouse tiró de su privilegiada voz y su descaro innato para dar vida a canciones que han aguantado biein el paso del tiempo, como "Take the box" o "Fuck me pumps".
Doble platino
Lejos de ser un disco que marcara una época, sí es cierto que Frank fue doble platino con 600.000 copias vendidas desde su lanzamiento en otoño de 2003 a través del sello Island Records, filial de la 'major' Universal.
La producción corre a cargo de la propia Amy junto a colaboradoes como Salaam Remi, Commissioner Gordon, Jimmy Hogarth y Matt Rowe. Winehouse es co-autora de todos los temas del álbum excepto dos y compuso en solitario la canción "I heard love is blind".
Referencia a Sinatra
Con Frank la Winehouse se vio catapultada a un mundo de fama y reconocimiento de unas virtudes que iban más allá de lo meramente musical.
Amy era ya entonces, con aquellos tiernos 20 años, la reina de todas las fiestas y también una artista de prestigio, que incluso se hizo cargo de parte de la producción de su álbum de debut.
Nombrado en homenaje a Sinatra, el primero de los dos álbumes de estudio de Amy contiene 13 canciones y dos pistas escondidas que suman casi una hora de música de un soul que encontró su mejor versión en el segundo y último disco de la 'Wino', el célebre Back to black que se publicaría en 2006.