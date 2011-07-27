La cantante Susana Baca, nueva ministra de Cultura de Perú

La cantante peruana Susana Baca ha sido nombrada ministra de Cultura de Perú en el gabinete de Ollanta Humala, quien asumirá la Presidencia este jueves.

Baca, una de las más respetadas figuras de la música peruana, es la ganadora de un Grammy Latino y también es conocida por su labor como investigadora de la música afroperuana.

Maestra de profesión, nació en Lima el 24 de mayo de 1944, y desde sus inicios en el mundo de la música le ha interesado recuperar el sonido tradicional de su tierra.

Tradición musical Hija de un guitarrista y de una bailarina, estuvo rodeada de música desde su infancia. Pronto fundó un grupo de música experimental que combinaba música y poesía local. En 1987 publicó su primer álbum, Color de rosa poesía y canto negro. Su disco más celebrado es Lamento negro, editado en 2001 y que le valió un premio Grammy. Con 13 discos de estudio a sus espaldas, Baca afronta ahora una nueva faceta política en la que sucederá en el cargo a Juan Ossio, que deja la joven cartera de Cultura de Perú, que tan sólo cuenta con 11 meses.