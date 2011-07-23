Adiós, voz de ébano

Antes de que el Iker Jiménez de turno sume a Amy Winehouse en el "club de los 27" (Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain...), pensemos en algo que va más allá de infortunios y maldiciones: la asimilación de la fama. Los juguetes rotos. Salir a cantar delante de miles de personas en plena edad del pavo.

Es lo que le sucedió a Amy Winehouse, que con 20 años ya había firmado contrato con una multinacional.

Díscola de naturaleza, hija de un taxista enamorado de Frank Sinatra (que también chupó rueda a posteriori de la fama de su hija), Amy Winehouse encabezó el último revival soul con querencia, herencia y patrones de la casa de los éxitos de Detroit: la Motown.

Así, Back To Black, su segundo disco, se transformó en la confirmación de que estilo y éxito pueden ir cogidos de la mano.