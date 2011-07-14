EtnoSur rinde homenaje al continente africano

Los encuentros étnicos en la Sierra Sur, el bajo título con el que se presenta el festival EtnoSur,se celebran a mediados de julio en Alcalá la Real, Jaén. Alcanzan este año su décimo quinto aniversario.

Quizá no goce de la popularidad de otras citas, para regocijo de los alcalaínos que no aspiran a la masificación de su festival, pero por actos programados y calidad de los mismos, este encuentro multidisciplinar y multicultural se puede comparar con cualquiera.

Radio 3 te lo acerca Este sábado 16 de julio, de 10.00 a 12.00 horas, conducido por Consol Sáez (El gran quilombo) emitiremos un especial desde Alcalá la Real repasando las actividades del evento. Contaremos en nuestra unidad móvil con algunos de los participantes como el fotógrafo Manu Brabo, Nicolás Carrera, responsable de la sección de moda, Xavier Torres, autor de la escultura que se le entrega al ganador del premio EtnoSur, que este año es para el sudafricano Hugh Masekela y los artistas Sidy Samb y Aurelio & the Garifuna Soul Band. Todo ello ambientado con fragmentos de los conciertos que hayan tenido lugar.

Programa musical El asunto central de EtnoSur 2011 es el continente africano en un año en el que se cumplen 50 de la independencia de las 12 colonias francófonas de África. El trompetista sudafricano Hugh Masekela presentará Celebrate Mama Africa acompañado de los cantantes Vusi Mahlasela y Thandiswa y la cantante de su banda habitual, la también sudafricana Lira. El concierto rinde homenaje a Miriam Makeba, cantante y compositora de música tradicional y activista por los derechos humanos. Makeba lleva años luchando por la emancipación de la población negra de Sudáfrica y su figura es venerada en todo el África subsahariana. También se presenta en EtnoSur 2011 el nigeriano nacido en Londres Femi Kuti que ha heredado de su padre Fela la pasión por el afrobeat, esa mezcla de jazz, funk y música tradicional con la que incendia el escenario acompañado por su grupo The Positive Force. La cultura garífuna, recién designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estará representada en Alcalá por el hondureño Aurelio & The Garifuna Soul Band. La musica garífuna, originaria de la isla caribeña de Belice, resultó al fusionarse los ritmos que llevaron los europeos con los autóctonos y alberga varios estilos como la parranda o la punta. Otras actuaciones del escenario EtnoSur, la de los cameruneses Nganga Proyect, la música gnawa que desde Marruecos traerán Boudanga y la mezcla de “Mbalakh” y flamenco del senegalés Sydi Samb.