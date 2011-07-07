Llévate Radio Nacional a tu móvil y escucha sus programas en directo y "A la Carta"

Radio Nacional de España cuenta desde hoy con una nueva aplicación en los móviles para escuchar las emisoras de RNE en cualquier lugar del mundo. Los usuarios de iPhone, Android y Windows Phone 7 pueden descargar la aplicación gratuitamente y acceder a todos los contenidos de las seis emisoras públicas.

La aplicación RNE cuenta con la emisión en directo de todas las cadenas, además de la posibilidad de escuchar los programas completos en cualquier momento gracias al servicio "RNE A la Carta" de RTVE.es

Además, la aplicación cuenta con nuevos servicios como el despertador, que permite al usuario programar el arranque de la aplicación con la emisora de su elección, o la función de Sleep, que permite definir el autoapagado del dispositivo mientras se escucha Radio Nacional. La actualización estará disponible en los próximos días en Windows Phone 7.