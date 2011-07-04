¿Quieres conocer en persona a los Foo Fighters? ¡Te lo ponemos fácil! ¡Participa!
‘Foo Fighters’ es una de las bandas más importantes del panorama del rock mundial y esta semana están en España: actúan en Madrid el día 6, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad.
¿Te gustaría conocerlos en persona? Ahora te lo ponemos muy fácil: regalamos dos invitaciones para ‘meet&greet’, ya sabes, para pasar un rato con los músicos y charlar con ellos antes del concierto. Si ya tienes tu entrada, compleméntala con esta invitación exclusiva y úniva.
¿Qué tienes que hacer para conseguir una invitación al ‘meet&greet’? Muy fácil: entra en Twitter y envía un mensaje diciendo por qué te mereces la entrada. En el mensaje tienes que hacer una mención a Radio 3 y tus 140 caracteres explicando por qué eres quien más merece este premio. Por ejemplo: @radio3_rne Me merezco conocer a Foo Fighters porque soy el mejor.
Si no tienes Twitter, no te preocupes: lo puedes hacer a través de Facebook: déjanos un mensaje en el muro de Radio3 y contaremos contigo. ¿Qué no tienes Facebook? No pasa nada: te esperamos en el muro de la página de Tuenti de Radio 3.
Y si no tienes perfil en ninguna de estas redes sociales no te apures: déjanos el mensaje en los comentarios de esta noticia.
¡Vamos! ¿A qué esperas! Se original y cuéntanos por qué tienes que ser tú el que se lleve el premio y conozca a los ‘Foo Fighters’ en persona. ¡Premiaremos la originalidad!
Concierto en Madrid.
Los ‘Foo Fighters’ pasan por Madrid en su gira mundial y será su único concierto en España. En esta actuación, darán un extenso aperitivo a sus fans de lo que es su nuevo y séptimo trabajo de estudio ‘Wasting Light’.
Estas nuevas canciones de 'Foo Fighters' han hecho que Dave Grohl y el productor Butch Vig ser reúnan por primera vez en un estudio después de 20 años y seguro que serán parte del repertorio de su actuación junto a un montón de los éxitos favoritos de los fans de la banda en sus más de 15 años de carrera.
Además, como teloneros estarán dos bandas de primer nivel: ‘Gaslight Anthem’ y ‘Dinero’.
Los ganadores
El jurado de RTVE.es ha decido que los ganadores sean estos:
MARISA
Uffff...quién no se lo merece??? Cualquier fan de ellos se merece ese regalazo. En mi caso solo puedo decir que a pesar de una operacion x enfermedad de nombre de astrología...y que me ha obligado a no viajar a Milton Keynes a verles cuando tenía entradas desde noviembre, pienso ir al Palacio a cantar con todas mis fuerzas; y eso a pesar de estar pendiente de una nueva operación para colmo de lo males..Darme una alegría por Dios, que necesito algo de suerte en estos tiempos!!!
PETER REGO
Pues yo tengo que conocer a Foo Fighters como sea porque llevo casi un año dejándome el pelo a lo Dave Grohl y necesito un consejo suyo de cómo cuidarme las puntas (puedo demostrarlo).
Nota: El concurso no incluye entradas para el concierto, sólo pases para conocer a la banda. RTVE.es no se hace cargo de desplazamientos y/o alojamientos.