SOS 4.8 Let's dance

Cuarta edición del Festival Internacional de Acción Artística SOS 4.8. Muestra de lo mejor de la escena indie contemporánea desde su primera entrega, la temática de este año es la cultura de la pista de baile. Será analizada desde todos los puntos de vista que permite el fenómeno: histórico, sociológico, artístico, tecnológico…

Bajo el lema de la SOStenibilidad, se ofrecerán 48h de música, arte contemporáneo y reflexión en pleno corazón de Murcia. Radio 3 estará presente un año más, el viernes 6, empezando de 11.00 a 12.00 con el programa 180 grados desde RNE en Murcia. Por la tarde, Disco grande (de 16.00 a 17.00) y Capitán demo (17.000 a 18.00) desde el recinto del SOS y de 22.00 a 02.00, retransmisión en directo de lo que suceda en sus distintos escenarios. El sábado 7, de 22.00 a 02.00, otras cuatro horas de conciertos.

SOS 4.8 Música internacional Más de 50 artistas, grupos y DJs configuran el cartel de este año repartidos en varios escenarios y espacios. Quizá lo que más llama la atención, a priori, es la presencia de uno de las bandas fundadoras de lo que se denominó britpop, los míticos Suede, en la que será su única actuación en nuestro país este año. Otros platos fuertes son los californianos Chk Chk Chk !!! que presentan su reciente álbum Strange weather, los británicos Everything Everything con su fusión de armonías de guitarras post-punk, bajo rompepistas y ritmos sincopados. El grupo neoyorquino de rock psicodélico MGMT, también con nuevo trabajo, el segundo, titulado Congratulations; el dúo de Milán, Crookers, caracterizados por sus cambios constantes de ritmos y estilos del ragga al rap y del dubstep al house; el trío norirlandés Two Door Cinema Club que han logrado crear una gran expectación con un solo disco editado; otro trío, este de Londres, White Lies, en activo desde 2007 y afianzándose como grandes de la escena Indie rock. Más tríos, los también londinenses We Have Band y su mezcla de punk y funk; el compositor y multi-instrumentista francés Yann Tiersen, uno de los grandes nombres de la escena musical europea que publicó su sexto disco de estudio a finales de 2010; These New Puritans, la banda de los gemelos Barnett y su proclama anti-experimental, anti-distorsiones y anti-avant garde. La programación completa está disponible en la web oficial del SOS 4.8

SOS 4.8 Música nacional Y en lo que a la escena nacional se refiere, Vetusta Morla estrenará en directo las canciones de su esperado segundo disco, Mapas; los vallisoletanos Arizona Baby nos harán viajar por los paisajes del Lejano Oeste; desde Madrid, Hola a Todo el Mundo, con referencias tan dispares como el pop de Devendra Banhart, la electrónica de Animal Collective o la grandiosidad rock de Arcade Fire; los granadinos Lori Meyers, con cuatro discos ya editados. Mujeres y su mezcla de garage, rock’n’roll y punk que ha llevado al grupo barcelonés, en poco más de un año de carrera, ha realizar giras por el Reino Unido e Italia; Standstill presentarán Rooom, un espectáculo musical de veinte canciones ordenadas cronológicamente en tres capítulos; Manel, gran sorpresa de la temporada al convertirse en el primer grupo que alcanza el nº 1 de ventas cantando en catalán; Triángulo de Amor Bizarro, los gallegos llevan facturando un impecable Indie rock desde 2002. Y representando a la Región de Murcia, Varry Brava, Neuman y Second, con su quinto álbum recién publicado, Demasiado soñadores, calificado por la crítica como el más completo hasta la fecha, lo que no es poco dada la calidad de los anteriores. Estará también, en acústico, Sr. Chinarro, también en gira de presentación de Presidente, el duodécimo disco del sevillano.

SOS 4.8 Pro. Voces Camon Voces pretende crear dentro del festival una atmósfera de pensamiento invitando a exponer y confrontar sus tesis a pensadores y expertos nacionales y extranjeros. Este año, dentro del marco de la cultura dance, Vocesse centrará en el mundo de la música en todas sus vertientes. Se han programado dos grandes conferencias (una por día) y cinco mesas-taller para profundizar en los aspectos tratados en cada una de las conferencias. Radio 3 tendrá una presencia destacada a través de algunos de los conductores de sus programas y de su directora, Lara López. 1ª conferencia principal, “La Tierra Prometida: las políticas del "dance" de lo Real a la Utopía.” Los fenómenos del escapismo y el realismo en la cultura de la música de baile. Cómo se han creado espacios idealizados y cómo afectan los cambios sociales. Los estilos, del funk al dubstep, y su manera de entender la realidad tanto pasada como futura abjurando de cualquier pensamiento y centrándose en el hedonismo inmediato del cuerpo bailando. La pregunta es si el baile puede cambiar algo y si, en última instancia, debe pretenderlo. 2ª conferencia principal,“La banda sonora de nuestras vidas” Impartida por Peter Szendy, disertará sobre la incidencia de la música en nuestras vidas. Las fases de construcción de nuestra banda sonora vital e íntima y los orígenes y causas de las llamadas “obsesiones melódicas” (“eraworms”). También se analizarán los elementos que convierten una canción en contenedor de nuestras experiencias en un momento dado de nuestras vidas o en un éxito de masas. Sobre estos dos grandes temas se debatirá en cinco mesas-taller: Música y tecnología Coordinada por Tomás Fernando Flores (Siglo 21) contará con la presencia de Sergi Jordá, Audiosushi, Playbutton y representantes de Redbull. Se mostrarán las últimas soluciones tecnológicas ideadas para los entornos digitales musicales sobre plataformas ipad e iphone. Música e historia Dirigida por el periodista Luis Lles, repasará los distintos movimientos musicales que, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, han ido construyendo lo que hoy conocemos como música electrónica. Música y distribución Un análisis empresarial de la situación actual del sector, incidiendo en la reacción de los sellos discográficos tradicionales frente a la irrupción de las nuevas herramientas de autogestión especialmente internet y las redes sociales. La coordinación correrá a cargo de Virginia Díaz (180 grados) con la presencia de Gerardo Cartón (discográfica Pías), Luis Mendo (AIE) y los miembros de Standstill y Hola a Todo el Mundo. Música y sostenibilidad La entidad Universo Vivo, colaboradora en el área de sostenibilidad del festival, coordinará junto a las dos entidades más importantes del mundo en esta matería, Green ‘n Clean y Julie’s Bicycle, los impactos y soluciones relativos a la sostenibilidad, el reciclaje y el tratamiento de los residuos generados para eventos musicales masivos. Música y literatura Agustín Fernández Mallo y Eloy Fernández Porta (F&F) moderan esta mesa-taller para analizar las estrechas relaciones que siempre ha habido entre literatura y música pop. Participan Patti Smith, Bruno Galindo, David Mardaras, Antonio Luque (Sr. Chinarro), Manolo Martínez (Astrud) y la directora de Radio 3, Lara López. Como complemento a esta edición de Voces, habrá un área especial dedicada a la poesía con un programa repleto de grandes nombres entre los que destacan Patti Smith, Lee Ranaldo, Arnaldo Antunes, Albert Pla & La Orquesta Somiatruites, Markooz y María-Eloy García.