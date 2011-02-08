'Un juguete, una ilusión' enviará 520.000 juguetes a países empobrecidos

La Campaña 'Un Juguete, una ilusión' organizada por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando

En esta ocasión, se han recaudado 3.303.378 euros, lo que permitirá distribuir 520.000 juguetes en un total de 21 países de Asia, África y América Latina, que recibirán juguetes unipersonales o podrán disfrutar de ludotecas que próximamente se instalarán en los destinos seleccionados.

En esta edición, la campaña llegará a más de 60 proyectos a través de 27 ONGs de 21 países: El Salvador, Nicaragua, Perú, Ecuador, Haití, Guatemala, Paraguay, Panamá, Honduras, Zimbabwe, Argelia, Benín, Marruecos, Armenia, Etiopia, Kenia, Irán, Jordania, Timor, Togo y Chile.

Apoyo de rostros populares En esta última edición, 'Un Juguete, una ilusión' ha recibido el respaldo de 97 entidades colaboradoras, empresas e instituciones públicas y privadas. Además, la iniciativa ha contado con el apoyo de personalidades del mundo del deporte, la música y la comunicación como Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Rosana, Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández, Ana Blanco o Javier Cámara, entre otros muchos.

Destacado apoyo social La campaña 'Un Juguete, una ilusión' ha alcanzado su propósito de enviar más de 500.000 juguetes gracias a la venta del bolígrafo solidario, la venta de entradas de los conciertos solidarios de Rosana y la Orquesta de RTVE, celebrados en el Teatro Monumental de Madrid, y las donaciones de empresas, instituciones y particulares. En este undécimo aniversario, Radio Nacional y TVE han reforzado las acciones informativas y divulgativas sobre los principios y objetivos de la Campaña con la difusión de 420 cuñas de promoción, emitidas en los respectivos informativos y magazines de RNE, y un total de 2.155 spots, protagonizados por Andrés Iniesta, Sergio Ramos y Pepa Fernández y Juan Ramón Lucas, emitidos en las diferentes cadenas de TVE durante el periodo de la Campaña.

Juguetes y ludotecas En cada uno de los destinos, la campaña colaborará con diferentes entidades que trabajan en proyectos infantiles o programas educativos y sanitarios vinculados a la infancia y con otras ONGs, a través de las cuales llegará a las zonas más desfavorecidas, a hospitales y a centros escolares y de atención infantil. La campaña de Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando, patrocinada por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, distribuirá juguetes unipersonales, para un uso individual, con objetivo de propiciar que el niño reciba un juguete pero, además, que éste pueda usarse durante un tiempo prolongado. Por ello, se trata de que sean juguetes sencillos como camiones, balones y muñecas que no fomentan la competitividad entre los niños, no tienen pilas, ni electricidad y, sobre todo, permiten un uso amplio al ser utilizados primero por un niño y, a continuación, por muchos más. Asimismo, con el propósito de subrayar el valor educativo y socializador del juguete, en los últimos años la Campaña ha reforzado su perfil pedagógico y ha apostado por dotar espacios comunes de juego o ludotecas, todas ellas tuteladas por educadores e integradas por 400 unidades y juegos diferentes, e instaladas en centros de asistencia primaria, colegios, centros de atención y nutrición infantil y hospitales.