El programa '5.0', galardonado con el Premio Internacional Telecentros

El espacio de Radio 5 Todo Noticias dedicado a Internet y las nuevas tecnologías, '5.0', ha sido distinguido con el Premio Internacional Telecentros en la categoría de radio, un galardón que concede la asociación europea Telecentros.
El jurado del premio ha recocido la trayectoria de este programa que cumple ya su cuarta temporada, que es pionero en la difusión de contenidos de Internet y que apuesta por el trabajo de emprendedores españoles en el sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Negroponte, entre los premiados
Entre los premiados de esta primera edición está el programa 'Vive Conectado', de Antena 3 Televisión, o el prestigioso científico Nicolás Negroponte, fundador del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
'5.0' se emite la madrugada del miércoles de 01:00 a 2:00 horas en Radio 5 Todo Noticias y está dirigido por Marta Pastor y Manu Martínez.