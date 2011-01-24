El programa '5.0', galardonado con el Premio Internacional Telecentros

El espacio de Radio 5 Todo Noticias dedicado a Internet y las nuevas tecnologías, '5.0', ha sido distinguido con el Premio Internacional Telecentros en la categoría de radio, un galardón que concede la asociación europea Telecentros.

El jurado del premio ha recocido la trayectoria de este programa que cumple ya su cuarta temporada, que es pionero en la difusión de contenidos de Internet y que apuesta por el trabajo de emprendedores españoles en el sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).